FC Dordrecht weet overwicht tegen FC Emmen niet om te zetten in zege

FC Dordrecht heeft dinsdagavond nagelaten om de winst te pakken tegen FC Emmen. De ploeg van Michele Santoni poetste tweemaal een achterstand weg, was veruit de betere ploeg, maar wist het overwicht niet om te zetten in een zege: 2-2. Piotr Parzyszek opende de score, waarna Mathis Suray al snel voor de gelijkmaker tekende. Vicente Besuijen scoorde vervolgens vlak voor rust, terwijl Ilias Bronkhorst vlak na de break trefzeker was. De return vindt zaterdagmiddag plaats. De winnaar van het tweeluik neemt het in de volgende ronde op tegen NAC Breda of Roda JC Kerkrade.

Nog voor de tiende minuut kreeg het dominante Dordrecht tot driemaal toe de kans om de score te openen. Allereerst schoot Feyenoord-huurling Ilias Sebaoui centimeters naast, waarna de volgende poging van de creatieveling wel op doel ging. Eric Oelschlägel verwerkte de bal echter ternauwernood tot hoekschop, waarna de doelman ook in de korte hoek wist te redden op een kopbal van Ruben Kluivert.

Piotr Parzyszek profiteert van een te korte terugspeelbal van Shiloh 't Zand! ?? ???? 1??-0?? ??#emmdor — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2024

Aan de overkant was het plots raak voor Emmen, na een grote fout van Shiloh 't Zand. De middenvelder speelde te kort terug op doelman Luca Plogmann, waardoor Parzyszek kon oppikken en binnenschuiven: 1-0. Dordrecht was ondanks de blunder van 't Zand de veel betere ploeg en kwam halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Na een uiterst vlotte aanval over meerdere schijven stak 't Zand teamgenoot Suray weg. De Belg bleef oog in oog met Oelschlägel uiterst koel: 1-1.

Shiloh 't Zand maakt zijn fout goed met de assist bij de 1-1 van Mathis Suray! ?????#emmdor — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2024

Na een korte drinkpauze was Emmen plots dicht bij de 2-1, toen Maikel Kieftenbeld vrij mocht uithalen in de zestien. De middenvelder schoot echter recht op Léo Seydoux af, waardoor de derde treffer van de aanval nog geen feit was. Een rollertje van Parzyszek, enkele minuten later, baarde Plogmann geen enkele zorgen. FC Emmen kwam beter in de wedstrijd en bleek bovendien uiterst effectief. Plogmann kon nog wel redden op een kopbal van Parzyszek, maar had daarna geen antwoord op de rebound van Besuijen, die de bal met de borst binnenwerkte: 2-1.

Net als in de eerste helft kwam Dordrecht ook in het tweede bedrijf uitstekend uit de kleedkamer. Vlak nadat 't Zand de bal met zijn borst naast werkte, was het alsnog raak voor de Schapekoppen. Dylan Mbayo gaf vanaf rechts scherp voor bij de eerste paal, waarmee hij Bronkhorst een haast niet te missen kans bood: 2-2. Een razendsnelle geslaagde invalbeurt voor Bronkhorst, die aan het begin van de tweede helft inviel voor Jop van der Avert.

Naast een assist had Mbayo ook een treffer achter zijn naam kunnen krijgen, maar de vleugelspeler schoot oog in oog met Oelschlägel en in alle vrijheid tegen de Duitse doelman aan. Dordrecht deelde de lakens uit, terwijl Emmen, net als voor rust, vooral loerde op de counter en fouten bij de bezoekers. Dordrecht speelde echter gedisciplineerd, gaf weinig weg en kwam via Jari Schuurman bijna op 2-3. De ex-Feyenoorder schoot enkele decimeters over.

Dordrecht had, enkele dreigende spelsituaties daargelaten, niets te duchten van Emmen, dat met een 2-2 stand niet mocht klagen. De bezoekers hadden het balbezit en gingen op jacht naar de winnende treffer, die niet meer zou vallen. De uitgespeelde kansen bleven uit en ook aan de andere kant vielen er weinig tot geen gevaarlijke situaties meer te noteren. Zodoende eindigde het duel in 2-2 en valt de beslissing zaterdag in Dordrecht.

