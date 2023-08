PSV dreigt 40 miljoen mis te lopen door stuklopen persoonlijke onderhandelingen

Donderdag, 31 augustus 2023 om 22:06

Johan Bakayoko is niet geïnteresseerd in een overstap naar Brentford, zo meldt de Belgische journalist Sacha Tavolieri. De Premier League-club meldde zich donderdagavond bij PSV met een bod van circa veertig miljoen euro inclusief bonussen bij de Eindhovenaren, die bereid zijn akkoord te gaan met de aanbieding. Nu blijkt dat de vleugelspits een overstap naar the Bees zelf niet ziet zitten. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegt aan de berichtgeving toe dat ook Ibrahim Sangaré, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Nottingham Forest, mogelijk tóch in Eindhoven blijft.

Het is vooralsnog onduidelijk of Bakayoko opnieuw in gesprek gaat met Brentford om een persoonlijk akkoord te bereiken. Mogelijk heeft het bereiken van de groepsfase van de Champions League een grote impact op de wens van de buitenspeler om bij PSV te blijven. De aanstaande komst van Hirving Lozano lijkt Bakayoko vooralsnog niet op andere gedachten te brengen.

De Mexicaans international staat namelijk in de startblokken om Bakayoko op te volgen. Lozano speelde eerder al in Eindhovense dienst, gold als één van de sterren van de club en maakte liefst veertig goals. PSV heeft naar verluidt inclusief bonussen vijftien miljoen euro over voor Lozano, die tot medio 2024 vastligt in het Stadio Diego Armando Maradona.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano wist eerder op de donderdagavond te melden dat Brentford donderdag een bod heeft ingediend van 40 miljoen euro inclusief bonussen. De Eindhovenaren wisten daarnaast ook nog een doorverkooppercentage te bedingen. De laatste details moesten nog worden beklonken, maar nu lijkt het erop dat de transfer, ondanks een akkoord tussen PSV en Brentford, gaat afketsen.

Ibrahim Sangaré

Het is ook nog onduidelijk of Sangaré gaat vertrekken uit het Philips Stadion. PSV heeft het bod van 34 miljoen euro van Nottingham Forest in ieder geval geweigerd op de middenvelder, terwijl hij zelf ook nog geen akkoord heeft bereikt met de Premier League-club. Volgens Elfrink heeft de Ivoriaans international nog te veel twijfels over een transfer.