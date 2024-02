Perez ziet ‘groot lichtpunt’ in selectie van Ajax ondanks 2-0 nederlaag bij AZ

Kenneth Perez voorziet een mooie toekomst voor Ahmetcan Kaplan bij Ajax. De analyticus ziet een 'groot lichtpunt' in de verdediger, die zondag zijn officiële debuut maakte in het eerste elftal van de Amsterdammers. Perez verwacht dat Ajax minder tegendoelpunten zal krijgen zodra Kaplan meer speelminuten in de benen heeft.

Ajax liep zondagmiddag tegen een pijnlijke nederlaag op bij AZ. De Amsterdammers kwamen ook met vijf verdedigers zwak voor de dag en werden geslacht door twee goede doelpunten van Ruben van Bommel: 2-0.

Ondanks de verliespartij begint Perez zijn terugblik op de wedstrijd positief. Kaplan kwam namelijk voor het eerst in actie namens Ajax 1 sinds hij in de zomer van 2022 de overstap maakte van Trabzonspor.

“De uitslag is een goede afspiegeling van de wedstrijd”, concludeert Perez na afloop van het duel voor de camera van ESPN. “Een reguliere overwinning voor AZ, dat overigens niet groots speelde.”

“Ajax kreeg zeker in de tweede helft ook wel kansen. Er werd natuurlijk op het nippertje een doelpunt (van Brian Brobbey, red.) afgekeurd. Ten opzichte van afgelopen donderdag vond ik het iets beter bij Ajax. Kijk, donderdag was het gewoon abominabel.”

“Voor mij was er een groot lichtpunt: Ahmetcan Kaplan. Hij maakte vandaag zijn debuut nadat hij een tijd met een kruisbandblessure liep te sukkelen.”

“Als hij er wat langer speelt en meer speeltijd krijgt, dan zal hij waarschijnlijk een versterking zijn achterin. Dan kun je misschien van twee tegendoelpunten per wedstrijd terug naar één tegendoelpunt per wedstrijd.”

