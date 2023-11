Parool: Kroes zet met Ajax in op buitenlandse coach én technisch directeur

Zaterdag, 18 november 2023 om 09:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:50

De kans is groot dat Ajax komend seizoen een coach en een technisch directeur uit het buitenland heeft, zo schrijft Het Parool. Het Amsterdamse dagblad was vrijdag aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering, waar het veelvuldig over Sven Mislintat ging. Zijn opvolger komt waarschijnlijk opnieuw uit het buitenland.

"De voornaamste eerste opdracht van Kroes is het binnenhalen van een opvolger van Mislintat, die naar verluidt opnieuw uit het buitenland zal komen", weet Het Parool. "Daarna zullen zij in onderling overleg een trainer aanzoeken die volgend seizoen het stokje overneemt van John van ’t Schip. Ook daarbij wordt buiten Nederland gezocht."

Kroes mag vanwege een concurrentiebeding pas vanaf 15 maart aan de slag bij Ajax. "Achter de schermen staat hij met clubleden in contact, maar hij moet op zijn tellen passen", weet Het Parool. "Volgens ingewijden heeft AZ hem al twee keer gewaarschuwd dat hij het concurrentiebeding met voeten treedt en aansprakelijk kan worden gesteld."

De afgelopen weken was Kroes al veelvuldig aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij wedstrijden van Ajax en werd hij ook gevangen door de camera's van ESPN. Dat er op de achtergrond al wordt gewerkt aan een flinke reorganisatie staat dan ook vast.

In het boek Ajax in crisis haalde Kroes keihard uit naar Mislintat en diens handelwijze als directeur voetbalzaken bij Ajax. "Vier linksbacks?! Ik had de mensen een klap in hun nek gegeven als ik er als algemeen directeur weet van had gehad. Vier linkerverdedigers en geen enkele rechtsbuiten. Het is echt verschrikkelijk."

Ook noemde Kroes Milsintat 'een meesteroplichter' en 'een charmante zwendelaar'. De Duitser was amper vijf maanden in dienst bij Ajax, alvorens hij beschuldigd werd van betrokkenheid bij de transfers van enkele spelers. Dat onderzoek is nog altijd in volle gang.

Het Parool benadrukt dat de relatie tussen de huidige directie en de Raad van Commissarissen (RvC) goed is. "De hoofdrolspelers (inclusief ‘adviseur’ Louis van Gaal, oud-jeugdtrainer van Kroes) staan op goede voet met elkaar. Kroes, die al sinds zijn negende voor de club speelt, kent Ajax van binnenuit. Als bedrijfseconoom en oud-spelersmakelaar heeft hij een gedegen profiel."