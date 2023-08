Oranje-debuut op komst? ‘Ik ga er stiekem vanuit dat ik erbij kom’

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 09:25 • Wessel Antes • Laatste update: 09:34

Tijjani Reijnders laat een goede eerste indruk achter bij AC Milan. De 25-jarige middenvelder uit Zwolle kwam deze zomer voor minstens 19 miljoen euro over van AZ en wil zich als speler van de Italiaanse topclub ontwikkelen tot international van het Nederlands elftal. Dat zegt Reijnders in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. De rechtspoot trainde wel al eens mee met de selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar aast vooral op een debuut in Oranje. “Nu het zo lekker gaat wil ik dat haasje ook bemachtigen.”

Reijnders wist zijn debuut namens Milan tegen Bologna (0-2 winst) afgelopen maandag te bekronen met een assist. In Italië wordt hij door onder meer La Gazzetta dello Sport al vergeleken met Frank Rijkaard, die in het verleden schitterde voor i Rossoneri. In het krachthonk van Milan ziet Reijnders dagelijks wat voor invloed Nederlandse voetbaliconen op de clubgeschiedenis hebben gehad. “Daar kijk ik op een wand waarop alle gouden bal-winnaars van de club staan. Weet je wie de meeste pakte? Van Basten ja, drie stuks. En zo hebben hier veel meer legendes gelopen. Dat maakt me alleen maar trotser dat ik nu ook voor deze club speel.”

Reijnders tijdens zijn officiële debuut voor Milan.

De middenvelder zelf wil ook iets achterlaten in Milaan. “Ik wil hier vaste basisspeler worden en met het team zo ver mogelijk komen in de Champions League”, aldus Reijnders, die met Milan aanstaande donderdag tijdens de loting in pot 3 aanvangt. De controleur heeft een duidelijk doel in San Siro. “Ik wil de scudetto pakken, de landstitel. Dat hebben we naar elkaar uitgesproken.” Reijnders trekt bij zijn nieuwe werkgever veel op met Ruben Loftus-Cheek, die deze zomer overkwam van Chelsea. Zelf tekende de Zwollenaar een contract tot medio 2028.

Reijnders hoopt zich binnenkort te melden in Zeist, waar Oranje begin september samenkomt voor een nieuwe interlandperiode. “Of ik bij de selectie hoor? De vorige keer liet ik een goede indruk achter, zeiden ze. Als ik zo doorga bij Milan, ga ik er stiekem van uit dat ik erbij kom. En nu het zo lekker gaat, wil ik dat haasje ook bemachtigen.” In de voorselectie nam Koeman zes middenvelders op. Naast Reijnders maken Frenkie de Jong (FC Barcelona), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord), Teun Koopmeiners en Marten de Roon (Atalanta) kans op een definitieve uitverkiezing.