Arne Slot doet Koeman aanbeveling voor in Oranje: ‘Hij is sowieso basiswaardig’

Arne Slot is erg goed te spreken over Tijjani Reijnders. De middenvelder van Oranje is dit seizoen aardig op dreef bij zijn club AC Milan en ook in het Nederlands elftal weet hij inmiddels te imponeren. Volgens Slot verdient Reijnders een basisplek in het nationale elftal, zo vertelt de Feyenoord-trainer maandag bij Rondo.

In de oefeninterland tegen Schotland (4-0) kwam de openingstreffer op naam van de voormalig AZ-speler. Met een fraaie streep schoot hij van afstand raak. Het optreden van Reijnders is voer voor discussie in het praatprogramma van Ziggo.

"Ik vind absoluut dat hij in Oranje hoort", begint Slot zijn relaas. "Dan is de discussie: is hij aanvallende middenvelder en dus de nummer 10, of moet hij iets verder terugspelen?"

"Als hij iets terugspeelt, speel je wel behoorlijk aanvallend", beantwoordt de oefenmeester zijn eigen vraag. "Omdat hij, voor mijn gevoel, een type Joey Veerman of Orkun Kökçü is. Een echt goede voetballer, die je in een verdedigende rol zet. Verdedigend kan het je wat kosten, aanvallend kan het wat opleveren."

"Die afweging moeten ze bij het Nederlands elftal maken. Want hij is sowieso basiswaardig, wat mij betreft", besluit Slot.

Het duel met Schotland betekende voor Reijnders zijn zevende interland, waarin hij voor het eerst tot scoren kwam namens Oranje. In september 2023 maakte hij zijn debuut namens Nederland tegen Griekenland (3-0 winst).

Vermoedelijk komt Reijnders dinsdagavond tot zijn achtste interland, als het elftal van Ronald Koeman het in Frankfurt opneemt tegen Duitsland. Dat treffen begint om 20:45 uur.

