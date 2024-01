Elftal van de Week: Poku schiet zich in rijtje met onder meer Tijjani Reijnders

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd speelronde 22 van het seizoen afgewerkt.

Het doel wordt deze week verdedigd door Romain Matthys. De doelman van MVV Maastricht herstelde zich van zijn vijf tegendoelpunten in de vorige wedstrijd tegen SC Cambuur en hield knap zijn doel schoon in de overwinning op Jong FC Utrecht (3-0).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uitgelicht:

Ook Bryan Smeets, teamgenoot van Matthys, is deze week opgenomen in het Elftal van de Week. Hij schoot MVV met twee doelpunten, waarvan een prachtige stift van buiten de zestien, naar de overwinning tegen Utrecht. Begin december was Smeets ook al twee keer trefzeker in het duel met Jong AZ (4-0).

Roda JC herstelde zich maandag van het puntenverlies tegen FC Den Bosch (0-0) door FC Eindhoven met 3-0 te verslaan. Matisse Didden en Walid Ould-Chikh hebben met hun optredens een plek bemachtigd in het Elftal van de Week. Het was voor Ould-Chikh alweer het tiende doelpunt van het seizoen.

Tristan van Gilst maakte voor De Graafschap in zijn dertiende duel in de Keuken Kampioen Divisie zijn eerste twee doelpunten. Naast zijn twee goals noteerde Van Gilst de meeste schoten op doel (3), balcontacten in het strafschopgebied (9), geslaagde dribbels (3, net als Philip Brittijn) en geslaagde tackles (5) tegen Jong PSV.

Jong AZ haalde maandag uit tegen FC Dordrecht (5-1 overwinning). Ernest Poku maakte drie doelpunten en gaf twee assists. Hij werd de vierde Jong AZ-speler met een hattrick in de Keuken Kampioen Divisie, na Zakaria Aboukhlal, Tijjani Reijnders en Jayden Addai. Poku werd de eerste speler die bij vijf goals direct betrokken was in een KKD-duel sinds Robert Mühren in april 2021 voor Cambuur.

Elftal van de Week: Romain Matthys (MVV Maastricht); Raphaël Sarfo (Jong Ajax), Matisse Didden (Roda JC), Victor van den Bogert (FC Den Bosch), Jonathan Mulder (TOP Oss); Donny Warmerdam (De Graafschap), Bryan Smeets (MVV Maastricht), Walid Ould-Chikh (Roda JC); Thom van Bergen (FC Groningen), Ernest Poku (Jong AZ), Tristan van Gilst (De Graafschap).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties