Optie gelicht: huurling van 10 miljoen keert niet terug bij Ajax

Francisco Conceição keert niet meer terug bij Ajax, zo maakt FC Porto bekend. De Portugese club had een optie tot koop op de huurling en gaat die lichten. Ajax houdt zo'n tien miljoen euro over aan Conceição.

Hoewel Conceição in Amsterdam af en toe zijn klasse toonde, wist hij nooit niet uit te groeien tot onbetwiste basisspeler. Om die reden werkten de Amsterdammers mee aan een huurtransfer, met optie tot koop, naar zijn jeugdliefde Porto.

In zijn geboorteland speelde Conceição dit seizoen 38 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en zeven assists. Opvallend genoeg pakte de vleugelspeler daarnaast liefst tien gele kaarten (één indirecte rode kaart).

FC Porto is dusdanig onder de indruk geraakt van Conceição dat ze besloten hebben de optie in zijn contract te lichten. Ajax nam de kleine buitenspeler in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro over van datzelfde Porto.

De jongeling speelt dit seizoen onder de vleugels van zijn vader, Sérgio Conceição. Porto bezet met nog vier wedstrijden te gaan de derde plek in de Portugese competitie. De achterstand op koploper Sporting Portugal is immens: achttien punten. Beide ploegen treffen elkaar op 26 mei in de bekerfinale.

In dienst van Ajax kwam Conceição tot 28 officiële wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij eenmaal te scoren en was hij drie keer aangever. Zijn enige treffer maakte de Portugees in de Champions League tegen Rangers FC.

Voor het beloftenteam van Ajax kwam Conceição zeven keer in actie (vijf goals). De linkspoot had nog een contract tot medio 2027 in Amsterdam. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige waarde op vijftien miljoen euro.

