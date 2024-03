Ajax-huurling leeft helemaal op en krijgt eerste oproep voor nationale ploeg

Francisco Conceição is opgenomen in de selectie van de nationale ploeg van Portugal. De 21-jarige vleugelspeler wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Porto en verkeert daar in een dusdanig goede vorm dat bondscoach Roberto Martínez hem bij de definitieve selectie heeft gehaald voor de komende interlandperiode.

Bij Ajax liet Conceição nooit echt een onuitwisbare indruk achter. Daarom kozen de Amsterdammers er deze zomer voor om de snelle buitenspeler te verhuren aan FC Porto. De Portugezen hebben in de huurdeal bovendien een optie tot koop van tien miljoen euro bedongen.

Martínez liet zich kort uit over een mogelijk debuut van Conceição. “Deze twee wedstrijden zijn mooie kansen voor de spelers om te laten zien wat zij bijdragen aan de groep”, stelt de bondscoach.

Ook zijn vader Sérgio Conceição, die bovendien trainer is bij FC Porto, was erg blij voor zijn zoon. “Ik kijk er hetzelfde naar als de andere spelers die op worden geroepen. João Mário werd ook opgeroepen, voor hem ben ik ook blij alsof hij mijn zoon is. Het zijn allemaal mijn kinderen.”

In totaal kent de selectie van Portugal 23 namen, waaronder ook die van Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Al-Nassr is inmiddels 39, maar lijkt deze zomer nog gewoon van de partij te zijn. In de kwalificatiereeks hielp hij Portugal aan een foutloze campagne met tien doelpunten.

Portugal oefent de komende interlandperiode in aanloop naar het EK van komende zomer tegen Zweden en Slovenië. Op het EK komt de Seleção das Quinas in een poule terecht met Turkije, Tsjechië en de winnaar van play-off C.

Conceição maakt dit seizoen indruk bij Porto, waar zijn vader dus hoofdtrainer is. Tot dusver kwam Conceição tot 32 wedstrijden in alle competities, waarin hij vijf keer scoorde en zes keer aangever was.

