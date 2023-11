Onbegrip voor keuze van Ronald Koeman: ‘Hele vreemde onderbouwing’

Zaterdag, 18 november 2023 om 09:55 • Wessel Antes • Laatste update: 11:29

De keuze van Ronald Koeman om Bart Verbruggen te laten keepen tegen Ierland en Gibraltar is opmerkelijk, zo stellen Süleyman Öztürk en Dennis van Eersel in FC Rijnmond. Waar de bondscoach afgelopen dinsdag al verkondigde tijdens de resterende EK-kwalificatieduels aan te treden met de doelman van Brighton & Hove Albion, hebben beide journalisten een persoonlijke voorkeur voor Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Koeman was tijdens de persconferentie in Zeist afgelopen dinsdag direct duidelijk. “We hebben vanochtend met de keepers gezeten en aangegeven wie er gaat spelen, dat is Bart Verbruggen.” Ook vertelde de bondscoach over de reactie van Bijlow. “Hij was wel aanwezig bij de mededeling, maar ik heb niks aan hem gemerkt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In FC Rijnmond krijgt Öztürk de vraag of Verbruggen beter is dan Bijlow. “Leuk dat je het vraagt, want die vraag heb ik mezelf ook gesteld”, aldus de journalist van Voetbal International. “Dat is omdat ik Bijlow zeer sterk vond keepen in de wedstrijden na zijn terugkeer, ook in de Champions League. Direct een heel hoog niveau. Ik vind hem de nummer 1 van Oranje.”

Mario Bilate, voormalig spits van onder meer Sparta en NAC Breda, sluit zich bij Öztürk aan. “Als jij met het Nederlands elftal verzorgd voetbal wil spelen van achteruit is de keuze nog makkelijker, want er is op dit moment in Nederland geen keeper die voetballend beter is dan Bijlow.” Volgens Bilate beheerst Bijlow alles. “De rust die hij uitstraalt, het lokken van de tegenstander en de juiste keuzes maken. Met hem erbij ben je echt met vijf man aan het opbouwen.”

Onderbouwing

Van Eersel heeft zich met name gestoord aan de uitleg van Koeman. “Ik vind de onderbouwing met name een beetje krom, moet ik zeggen. Als je kijkt naar andere posities in het veld: Frenkie de Jong is nu geblesseerd, in de verdediging hebben we veel blessures. Als die straks weer terug zijn, dan gaan die gewoon weer spelen. Want je moet als bondscoach de beste opstellen. In dit geval gebeurt dat niet.”

“Ik ken de historie van Bijlow”, doelt Van Eersel op zijn vele blessures. “Maar nu is hij weer fit. Hij heeft al een tijdje weer gespeeld bij Feyenoord, dus ik vind het een hele vreemde onderbouwing.” Bijlow keepte tot dusver acht interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij elf keer moest vissen. Drie keer wist de geboren Rotterdammer zijn doel schoon te houden.

Onlangs verlengde Bijlow zijn contract bij Feyenoord, waardoor hij in De Kuip nog tot medio 2026 vastligt. De 25-jarige doelman maakt al sinds 2016 deel uit van de selectie van de regerend landskampioen. In 127 officiële duels voor Feyenoord moest Bijlow 134 treffers incasseren. 48 keer hield hij de nul.