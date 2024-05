Guido Albers: ‘Men zegt dat hij weg wil bij Ajax, maar dat is onzin’

Het lijkt erop dat Steven Berghuis bij Ajax blijft, zo heeft zijn zaakwaarnemer Guido Albers gezegd bij Goedemorgen Eredivisie. Volgens Albers is er geen contact geweest met een andere club.

Turkse media schreven vorige maand dat Besiktas Berghuis uit zijn lijden bij Ajax wilde verlossen, maar volgens de zaakwaarnemer van de buitenspeler is daar niks van waar.

“Mensen zeggen dat hij wil vertrekken, maar daar klopt niks van. Wij hebben nog nooit met een club gesproken, ook niet met Besiktas.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Berghuis kwam in 2021 voor vijf miljoen euro over van aartsrivaal Feyenoord. De 32-jarige aanvaller wilde bij Ajax graag Champions League-voetbal spelen, maar de afgelopen twee jaar waren een teleurstelling voor Berghuis.

“Het is anders gelopen dan we hadden verwacht. Hij is soms kribbig in interviews omdat hij van Ajax verwacht dat ze op het allerhoogste level acteren”, aldus Albers.

“Daarom is hij ook zo blij met de komst van Jordan Henderson”, gaat Albers verder. “Het is belangrijk dat Henderson er is, want iemand moet tegen jonge spelers zeggen hoe je je moet gedragen in de topsport.”

Berghuis heeft een contract tot medio 2025 bij Ajax. De voormalig speler van onder meer AZ en Watford kwakkelde dit seizoen met een rugblessure en kwam daarom slechts achttien Eredivisie-duels in actie. Hij scoorde daarin vier keer en gaf acht assists.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties