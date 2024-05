Mourinho weer aan het werk? ‘Portugees heeft zijn salariseisen kenbaar gemaakt’

José Mourinho heeft gesprekken gevoerd met Fenerbahçe, zo schrijft Fanatik. De club gaat hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van Ismail Kartal en is al bezig met het zoeken van een opvolger.

Fenerbahçe is nog verwikkeld in de strijd om het kampioenschap. Met nog drie duels te gaan staan de Gele Kanaries zes punten achter op koploper Galatasaray.

Fenerbahçe vindt de ‘tegenvallende resultaten’ in combinatie met de moeizame verhoudingen met buitenlandse spelers genoeg reden om na dit seizoen afscheid te nemen van Kartal.

President van Fenerbahçe, Ali Koç, heeft contact gezocht met zaakwaarnemer Jorge Mendes om hem te vragen naar de toekomstplannen van Mourinho.

Daarna heeft er zelfs een ontmoeting tussen Mourinho en Fenerbahçe plaatsgevonden via FaceTime. Mourinho heeft zijn salariseisen in dat gesprek kenbaar gemaakt.

De Portugese trainer verlangt vijftien miljoen euro per jaar, waarvan hij er zelf twaalf zou opstrijken. De overige drie miljoen zouden voor zijn assistenten zijn.

Mourinho werd in januari ontslagen door AS Roma, de club waarmee hij in 2022 beslag legde op de Conference League.



