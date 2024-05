Theo Janssen over linksbackpositie Nederlands elftal: ‘Dat is geen optie’

Het EK in Duitsland staat voor de deur. Over een dikke maand speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd op de eindronde in het Volksparkstadion te Hamburg, tegen Polen. Reden genoeg om alvast vooruit te blikken op de beoogde selectie en twijfelgevallen. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters interviewde Wytse van der Goot, Noa Vahle, Hélène Hendriks en oud-voetballer Theo Janssen in aanloop naar het Europees Kampioenschap.

Afgelopen week bracht de UEFA het grote nieuws naar buiten dat Ronald Koeman en zijn collega-bondscoaches aankomende zomer een 26-koppige selectie mee mogen nemen naar het eindtoernooi, in plaats van de eerder geldende regeling waarbij maximaal 23 geselecteerd mochten worden.

Het was een welkome mededeling van de Europese voetbalbond voor de bondscoach. Op bepaalde posities heeft Koeman namelijk keuzes te over, zo ziet ook voetbalcommentator Van der Goot.

“Het is heel belangrijk dat het maximale aantal spelers is vergroot, want het is dringen in bijna alle linies. Hij moet echt keuzes gaan maken met zijn verdedigers. Hij moet echt keuzes gaan maken met de middenvelders die hij mee wil nemen, als iedereen fit is. Alleen aanvallend is het iets dunner."

Ook voor de spelers is de vergroting van de selectie een positieve verandering. Spelers die anders een twijfelgeval waren, zien nu de kansen op een EK-deelname toenemen. Vooral op het middenrif en in de achterhoede zullen de spelers zich rijker rekenen. Van der Goot somt vervolgens het lijstje spelers op die met een 23-koppige selectie mogelijk het EK aan hun neus voorbij zagen gaan. “Jongens als Micky van de Ven, Jurriën Timber, die natuurlijk net wel of net niet fit is, Ian Maatsen, Jerdy Schouten, Mats Wieffer...”

Een positie die iets minder goed bezet is in het Nederlands elftal is de linksbackpositie, mede doordat topkandidaat Quilindschy Hartman in maart een zware knieblessure opliep. Het schuiven van spelers behoort tot de opties. Zo kunnen Nathan Aké, Van de Ven en Jeremie Frimpong ook allen als linkervleugelverdediger dienen. Vitesse-clubicoon Janssen zou laatstgenoemde optie achterwege houden.

“Nee, voor mij is Frimpong op links geen optie. Frimpong doet het geweldig en dat doet hij vooral als rechtsback. Ik denk dat hij gewoon de concurrentiestrijd aan moet gaan met Denzel Dumfries. Dus ik denk dat dat wel een interessante wordt. In het Nederlands elftal heeft Dumfries altijd goed gepresteerd, dus ik denk dat Frimpong op de bank gaat zitten”, vertelt de voetbalanalist.

Wie moet dan de linkerflank bestrijken? “Dat wordt interessant, want Hartman is nu natuurlijk weggevallen. Misschien wel Aké in een meer verdedigende rol.” Daarbij verkiest de Arnhemmer Aké boven Maatsen. De geboren Vlaardinger maakt de afgelopen weken furore bij Borussia Dortmund en klopt hard op de deur bij het Nederlands elftal.

“Als we met vijf man in de verdediging spelen, zou Maatsen daar zeker kunnen spelen. Met vier man in de achterhoede is hij geen optie, denk ik. Verdedigend is hij daar te kwetsbaar voor. Zijn kracht ligt in het aanvallende gedeelte, maar verdedigend zie ik daar liever een speler die ook wat beter is in de verdedigende handelingen.”

Noa Lang

De situatie rondom Noa Lang komt ook nog even aan bod. De buitenspeler van PSV werd afgelopen week kampioen, maar beleefde zelf door aanhoudend blessureleed een frustrerend seizoen. De aanvaller nadert echter zijn rentree en dus is de vraag of Lang mee moet naar het EK, gezien de dun bezette linksbuitenpositie. Van der Goot en Hendriks buigen zich over de vraagstelling.

“Die brengt wel echt wat extra’s, hè?”, begint eerstgenoemde. “Voorin kan je met een Gakpo, Xavi, Memphis, Weghorst spelen, en dan vergeet ik er vast nog eentje. Dan kun je er misschien wel een type Noa Lang bij gebruiken”.

Hendriks twijfelt nog over de fitheid van de linksbuiten. “Ik weet niet hoe hij ervoor staat met zijn blessure. Als hij voor negentig procent fit is, dan zou ik het wel aandurven. Want zo’n EK duurt wel even, dus dan kan je als speler in de tussentijd optrainen. Maar dan moet je van iedere speler weten hoever die is in zijn herstelproces. En dan kun je denk ik een goede inschatting maken of het handig is om zo’n speler als nummer 24, 25 of 26 mee te nemen.”

