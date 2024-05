Ancelotti kopieert iconische foto en doet dansje op titelfeest Real Madrid

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Carlo Ancelotti, die de show steelt tijdens de kampioensparade van Real Madrid.

Ancelotti ging na het kampioenschap van Real Madrid in 2022 op de foto met Vinícius Júnior, Eder Militão, David Alaba en Rodrygo. De kampioenenmaker vierde destijds feest met een zonnebril en een sigaartje. De foto ging viral, voor Ancelotti schijnbaar reden om het twee jaar later nog eens dunnetjes over te doen.

De hoofdrolspelers van toen, met daarbij ook Eduardo Camavinga, voegden zich opnieuw bij Ancelotti. Trainer en spelers droegen ditmaal allemaal een zonnebril en de Italiaanse trainer deed tevens een sjaal om. Ancelotti liet zaterdagavond na de 0-4 zege op Granada al weten dat hij de titel zou gaan vieren met een sigaar.

Even later is op beelden van de titelparade te zien dat Ancelotti kort achter Antonio Rüdiger een dansje doet, tot groot genoegen van de aanwezige fans van Real Madrid. De succescoach spreekt de menigte in het centrum van Madrid even later ook toe.

Ancelotti werd onlangs voor de tweede keer als trainer kampioen met Real Madrid. Hij wist tevens tweemaal beslag te leggen op de Champions League. Op 1 juni kan Ancelotti de belangrijkste Europese prijs voor de derde keer winnen. In de finale op Wembley dient dan wel te worden afgerekend met Borussia Dortmund.

