FC Volendam heeft door bijzondere constructie baat bij verlies tegen FC Twente

Een opvallend scenario kan zich zondag ontvouwen. Het gedegradeerde FC Volendam gaat op bezoek bij FC Twente. Voor elke ploeg een lastige uitwedstrijd. Maar misschien dat ze daar in Volendam juist ook op rekenen. Carel Eiting heeft namelijk een clausule in zijn contract staan, die ervoor zorgt dat FC Volendam tussen de 500.000 euro en één miljoen euro kan bijschrijven als Twente Champions League-voetbal haalt, zo legt clubwatcher van FC Twente Leon ten Voorde in gesprek met ESPN uit.

FC Twente is, met nog twee speelronden te gaan, met AZ verwikkeld in de strijd om plek drie. Die eindklassering geeft volgend seizoen recht op deelname aan de derde voorronde van de Champions League. Het miljardenbal, zoals de naam al suggereert, levert een behoorlijke startpremie en andere gelden op en ook in de voorrondes kan daarom serieus geld verdiend worden door de Enschedeërs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Door de overwinning van AZ bij FC Twente (2-1) vorige week, is het gat tussen beide ploegen geslonken tot twee punten. AZ, dat zondag in de Adelaarshorst af moet zien te rekenen met Go Ahead Eagles, maakt daarom nog altijd kans op die derde plek.

Clausule

Maar FC Volendam, de tegenstander van FC Twente, zal hopen dat de ploeg van Joseph Oosting beslag legt op die derde plek. Leon ten Voorde, clubwatcher van FC Twente en journalist van, legt bijuit waarom.

Het heeft alles te maken met de contractsituatie van Eiting. De middenvelder werd afgelopen zomer met veel bombarie overgenomen van FC Volendam. De controleur tekende in De Grolsch Veste een contract, met daarin een belangrijke verplichting.

Als FC Twente zich namelijk plaatst voor Champions League-voetbal, ontvangen de Volendammers een bonusbedrag van tussen de 500.000 en één miljoen euro. "FC Twente moet nog geld aan Volendam betalen bij bepaalde prestaties", aldus Ten Voorde.

"Eén van die prestaties was Europa League, dat hebben ze al gehaald, maar er moet wat meer betaald worden als Twente zich plaatst voor de Champions League. Er wordt gesproken tussen de vijf ton en een miljoen. Er gaat ook een bedrag naar Carel Eiting zelf. Dat zijn wel fikse bedragen, maar als je je plaatst voor de Champions League, is dat peanuts", besluit de clubwatcher.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties