NOS: Mislintat kocht via zakenrelatie Borna Sosa: Ajax start onderzoek

Dinsdag, 19 september 2023 om 18:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:28

Ajax heeft op de slotdag van de transferperiode Borna Sosa gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van technisch directeur Sven Mislintat. Ajax blijkt hiervan niet op de hoogte. Er is mogelijk sprake van belangenverstrengeling en de club is daarom een onderzoek gestart naar de handelswijze van de technisch directeur, zo meldt de NOS.

Het nieuwsmedium weet dat er in ieder geval onderzoek wordt gedaan naar de transfer van Sosa, die op de slotdag van afgelopen transferperiode voor een bedrag van circa acht miljoen euro de overstap maakte naar Ajax. Volgens de NOS is die transfer tot stand gekomen via een Duitse zakenrelatie, terwijl Ajax daar niet van op de hoogte was. De directeur voetbalzaken hoopte naar verluidt ook de zakenrelatie te betrekken bij een deal met Eduard Spertsyan, maar die transfer ging niet door.

"Het gaat om een aandelentransactie in Mislintats bedrijf Matchmetrics GmbH, een commercieel datasysteem voor het scouten van voetballers", weet de nieuwssite. "Deze onderneming richtte hij met vier anderen op waarbij de aandelen gelijk waren verdeeld. Maar vijf weken na Mislintats start bij Ajax veranderde de status quo en werd de Ajax-directeur de grootste aandeelhouder met 35 procent."

"Op dat moment, 26 juni 2023, krijgt een Duits zaakwaarnemerskantoor óók aandelen in Matchmetrics, zo laten stukken uit het Duitse handelsregister zien", vervolgt de NOS. "Een notaris in Bielefeld maakt op die dag een constructie officieel waarbij zaakwaarnemerskantoor AKA Global belangen krijgt in de onderneming van Mislintat."

"Het voetbalagentschap, gerund door Arthur Beck en Kerim Cerit, ziet een lening van 161.000 euro omgezet worden in 3 procent van de aandelen. Daarmee worden zij directe zakelijke relaties van Mislintat, de man die ze deze zomer meer dan eens zouden treffen in de transferbusiness."

"Mislintat sprak met Beck toen hij de in Rusland actieve middenvelder Eduard Spertsyan naar Ajax wilde halen, maar de onderhandeling klapte door controverse. Bij de overgang van linksback Borna Sosa, in de laatste uren van de transferperiode, konden Beck en Mislintat elkaar wel de hand schudden. Sosa tekende voor vijf jaar en kwam voor 8 miljoen euro naar Amsterdam."

Hoewel nog niet bewezen is dat Mislintat direct geld verdiende aan de transfer, schuurt de deal rond Sosa 'aan alle kanten'. Ajax laat in een reactie weten dat er een onderzoek wordt gestart en dat er opgetreden zal worden als er sprake blijkt te zijn van belangenverstrengelingen.