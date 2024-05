Michael van Praag droeg tevergeefs oud-collega van de KNVB voor bij Ajax

Michael van Praag heeft Bert van Oostveen aangedragen als nieuwe algemeen directeur van Ajax, zo meldt clubwatcher Mike Verweij namens De Telegraaf. Vrijdag werd bekend dat Menno Geelen de komende maanden tijdelijk algemeen directeur van Ajax wordt.

Vanwege het afhaken van Alex Kroes, die nu technisch directeur is geworden, moest Ajax volgens de regels van de KNVB op korte termijn een nieuwe algemeen directeur aanstellen.

De RvC heeft Geelen bereid gevonden om de rol van interim-algemeen directeur op zich te nemen en gevraagd de periode te overbruggen totdat een nieuwe algemeen directeur benoemd en ingewerkt is.

Volgens Verweij heeft Van Praag voormalig KNVB-directeur Bert van Oostveen meerdere keren voorgedragen om de nieuwe algemeen directeur van Ajax te worden.

“Michael van Praag liet er na de tijdelijke aanstelling van Geelen geen gras over groeien”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Hij droeg Van Oostveen gelijk aan bij de bestuursraad van Ajax om over een paar maanden de vaste algemeen directeur te worden. De bestuursraad heeft dat echter enorm hard getackeld, dat gaat niet door.”

“Van Praag heeft hem recent dus nog een keer voorgedragen bij de bestuursraad, maar zij zien het voorstel van Van Praag definitief niet zitten”, aldus Verweij.

"Van Oostveen heeft het overigens bij de KNVB als voormalig bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal best goed gedaan, alleen het is weer iemand van buiten de club die Ajax niet goed van binnen kent. Hij zou ook een hele lange tijd nodig hebben gehad om zich in te werken. Ik denk ook niet dat hij een hele goede kandidaat is, eerlijk gezegd."

