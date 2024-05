Maduro vertrekt bij Ajax en volgt Pastoor als trainer op bij Almere City

Hedwiges Maduro is de opvolger van Alex Pastoor bij Almere City, zo bevestigt Ajax via de officiële kanalen. De 39-jarige oefenmeester is maandagmiddag door de Zwarte Schapen gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Maduro heeft een contract getekend voor twee jaar.

De 39-jarige oud-international verlaat Ajax alweer na een jaar. De Amsterdammers betaalden Almere in de zomer van 2023 nog een afkoopsom van 700.000 euro om Maduro, die een rol als assistent-trainer bij Ajax 1 vervulde, in te lijven.

Na dit seizoen keert Maduro dus terug bij de club waar hij in 2020 begon als jeugdtrainer en later doorgroeide tot assistent bij het eerste elftal. Hij behaalde successen als rechterhand van Pastoor door met Almere voor het eerst in de clubgeschiedenis te promoveren naar de Eredivisie. Maduro begint aan zijn eerste officiële klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau.

Maduro laat via de website van Almere City weten erg uit te kijken naar de vervolgstap in zijn carrière. "Als geboren Almeerder betekenen Almere City FC en de stad Almere veel voor mij. Ik ben daarom ook blij om terug te keren naar de club waar ik mijn trainerscarrière ben begonnen. Almere City FC heeft enorm veel potentie om door te groeien en ik ga er alles aan doen om de komende jaren daar bij te helpen. Het voelt voor mij weer als thuis komen", aldus Maduro.

Technisch manager Johan Hansma is erg verheugd over de komst van Maduro. "Bij de aanstelling van de nieuwe trainer hebben wij aandachtig gekeken naar het voortzetten van de blauwdruk die Almere City FC de afgelopen seizoenen zo succesvol heeft gemaakt. Uiteraard past Hedwiges vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij onze club uitstekend binnen dit plaatje."

Verder laat ook algemeen directeur John Bes weten blij te zijn dat Maduro na zijn uitstap naar Amsterdam terugkeert. "Wij kennen Hedwiges als een uitstekende trainer en hadden al met elkaar een route uitgestippeld die zou leiden naar het hoofdtrainerschap in het komende seizoen."

"Hoewel het jaartje Ajax geen onderdeel was van dat plan, denken wij dat de ervaring die hij daar heeft opgedaan hem nog geschikter maakt om leiding te geven aan onze talentvolle selectie en staf. Dat Hedwiges daarnaast ook nog Almeerder en een fijn mens is maakt de match alleen maar mooier", besluit Bes.

