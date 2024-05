De Telegraaf haalt hard uit naar PSV: ‘Dit riekt naar competitievervalsing’

Dat PSV een vakantietrip maakt naar Ibiza terwijl het seizoen in de Eredivisie nog niet is afgelopen, riekt volgens Mike Verweij naar competitievervalsing. PSV speelt zondag op de laatste speeldag van het seizoen thuis tegen RKC Waalwijk, een wedstrijd die voor de bezoekers van cruciaal belang is voor handhaving op het hoogste niveau. "PSV kan het niet maken om nu naar Ibiza te gaan", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

PSV verspeelde zondag met een 1-1 gelijkspel tegen Fortuna Sittard de kans om het puntenrecord in de Eredivisie te halen. Peter Bosz was daar chagrijnig over, maar is daar volgens Jeroen Kapteijns zelf ook deels schuldig aan. "Hij voert zelf wissels door", doelt de PSV-watcher op het halve B-team waarmee PSV aan de aftrap verscheen. Dragende spelers als Joey Veerman en Johan Bakayoko begonnen op de bank.

"Ze organiseren ook een vakantietripje naar Ibiza", gaat Kapteijns verder. "Als je het allemaal zo belangrijk vindt om het puntenrecord te halen, dan helpt dat natuurlijk niet. Ik denk dat het bij de spelers niet zo leeft op de manier zoals het bij Bosz leeft."

Verweij vindt het zeer merkwaardig dat PSV deze week naar Ibiza gaat. "We zullen half Eindhoven wel weer over ons heen krijgen, maar zo'n trip naar Ibiza terwijl het seizoen niet afgelopen is... Ik vind dat eigenlijk gewoon knettergek", aldus Verweij. "Het gebeurt vaker, en PSV zal vast wel winnen, want PSV heeft heel veel kwaliteit."

RKC strijdt met Excelsior, dat evenveel punten heeft, tegen degradatie. De Rotterdammers gaan zondag op bezoek in De Kuip bij Feyenoord. RKC heeft het voordeel van een iets beter doelsaldo. De ploeg die als verliezer uit de strijd komt en dus zestiende eindigt moet de Keuken Kampioen Play-Offs tegen degradatie zien te overleven.

"Ik mag hopen dat Bosz zijn spelers gigantisch weet te motiveren voor die wedstrijd, want anders is het gewoon competitievervalsing", zegt Verweij. "Ik vind echt dat je dit niet kunt maken naar Excelsior toe. Je weet dat als een ploeg naar Ibiza gaat... En we hebben ook de spelers van PSV gezien tijdens de huldiging in Eindhoven... Ik vind dat je dat gewoon niet moet doen."

Feyenoord maakte vorig jaar eveneens een trip naar Ibiza terwijl het seizoen nog liep. "Feyenoord heeft toen wel gezegd dat ze het niet zouden doen als die wedstrijd die ze nog moesten spelen heel belangrijk zou zijn voor het verloop van de competitie", aldus Verweij. "Toen bleek dat die wedstrijd nergens meer om zou gaan, zijn ze naar Ibiza gegaan. Dat vind ik wel een wezenlijk verschil."

