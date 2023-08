Nederland mag ondanks teleurstellende week blijven hopen op 4 CL-tickets

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 10:01 • Bart DHanis • Laatste update: 10:25

Nederland heeft de afgelopen weken uitstekende zaken gedaan in de zogeheten 'coëfficiëntenpolonaise'. AZ en FC Twente waren in de voorrondes van de Conference League te sterk voor hun tegenstanders uit Andorra, Zweden en Letland. Ook PSV boekte twee overwinningen op het Oostenrijkse Sturm Graz en haalde belangrijke punten binnen. Deze week beleefden we geen perfecte week, maar lopen we toch flink uit op coëfficiëntenconcurrenten Frankrijk en Portugal. Voetbalzone deed vorige week uitgebreid verslag van de stand van zaken en komt na deze Europese speelronde met een korte update.

PSV

PSV trapte deze Europese week af door met 2-2 gelijk te spelen op Ibrox. De Eindhovenaren kunnen volgende week woensdag de groepsfase van de Champions League behalen als er thuis gewonnen wordt van Rangers FC. Dat PSV als winnaar uit de strijd komt, is belangrijk omdat clubs bij deelname aan de Champions League een flink aantal bonuspunten krijgen van de UEFA.

Huidige ranglijst (+punten deze week): #5????Nederland 54.000 (+0.400) #6????Frankrijk 52.248 (+0.167) #7????Portugal 47.482 (+0.167) ... #8????België 36.900 (+1.000) Volledige ranglijst op https://t.co/MHed8HQ996 — Coëfficiënten (@uefacoef) August 24, 2023

FC Twente

Donderdagavond was het de beurt aan de andere Nederlandse ploegen. In de laatste kwalificatierondes voor de Conference en de Europa League, kwamen Twente, AZ en Ajax in actie. Twente leek op weg naar een stunt, maar werd na de rode kaart van Youri Regeer volledig overlopen en stapte met een 5-1 verlies van het veld tegen Fenerbahçe. Om de groepsfase van de Conference League te bereiken, is volgende week in Enschede een ware stunt nodig. Twente harkt geen coëfficiëntpunten binnen deze week en lijkt klaar in Europa.

AZ

Dan AZ. AZ moest in eigen huis zien af te rekenen met het Noorse SK Brann. De ploeg van Pascal Jansen verslikte zich echter in de Noren en kwam zelfs met 1-0 achter. Een kwartier voor tijd kopte Pantelis Hatzidiakos alsnog de gelijkmaker binnen, waardoor AZ toch punten wist te halen in de strijd om plek vijf van de coëfficiëntenranglijst. Het is daarnaast nog wel van belang dat AZ volgende week donderdag goed voor de dag komt. In de groepsfase van de Conference League zijn met zes wedstrijden veel punten te verdienen voor Nederland.

Ajax

Ajax haalde deze week de meeste punten binnen voor het Nederlandse voetbal. De Amsterdammers waren in het heenduel van de Europa League-play-offs met 1-4 te sterk voor het Bulgaarse Ludogorets en staat zo al met één been in de groepsfase van de Europa League. Mohammed Kudus wist drie keer het net te vinden, maar de kans is klein dat hij er volgende week nog bij is.

Frankrijk en Portugal

Ook onze coëfficiëntenconcurrenten kwamen in actie deze week. Namens Portugal won SC Braga in eigen huis met 2-1 van het Griekse Panathinaikos. Panathinaikos, de bedwinger van Marseille, kan ons volgende week nog een dienst bewijzen als ze de groepsfase van de Champions League weten te bereiken ten faveure van Braga. Namens de Fransen speelde LOSC Lille in de Conference League-play-offs tegen HNK Rijeka. Lille won in de laatste minuut (2-1), maar ook deze wedstrijd kan volgende week in Kroatië heel spannend gaan worden voor het Nederlandse voetbal.

Na de uitslagen van deze week ziet de stand er dus uit als hierboven getweet door UEFAcoef. Nederland loopt weer uit op Frankrijk en Portugal, maar er kwamen dan ook meer Nederlandse ploegen in actie. Als PSV, Ajax en AZ de groepsfase weten te bereiken en ook daar een aantal punten binnenhalen, is het goed mogelijk dat Nederland op plek vijf blijft staan in de coëfficiëntenranglijst. Vanwege de uitbreiding van de Champions League betekent dit dat Nederland in het seizoen 2024/25 maar liefst drie directe Champions League-tickets en een ticket voor de voorronde van het miljardenbal in handen krijgt.