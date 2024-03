Nederland lijdt mede door doellijntechnologie nipte nederlaag tegen Duitsland

Het Nederlands elftal is dinsdagavond onderuitgegaan tegen Duitsland. Oranje kwam via Joey Veerman nog wel op voorsprong in de oefeninterland in Frankfurt, maar door doelpunten van Maximilian Mittelstädt en Niclas Füllkrug trokken de Duitsers uiteindelijk alsnog aan het langste eind: 2-1.

Koeman had besloten om zijn basiself flink te wijzigen ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen Schotland (4-0 zege). Zo begon Oranje niet in een 4-3-3, maar 5-3-2 formatie. Onder meer Denzel Dumfries, Daley Blind, Veerman, Jerdy Schouten en Donyell Malen mochten het dinsdag vanaf de eerste minuut laten zien. Duitsland begon met exact dezelfde basiself als afgelopen zaterdag, toen er met 0-2 werd gewonnen van Frankrijk.

Nederland kende een droomstart: al na iets meer dan drie minuten stond het op een 0-1 voorsprong. Op de rechterflank veroverde Memphis Depay sterk de bal, waarna hij het overzicht behield. Veerman sloot direct aan en werd aangespeeld op de rand van de zestien. De middenvelder van PSV nam de bal ineens uit de lucht en plaatste de bal in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Joey Veerman met zijn eerste doelpunt voor Oranje! Nederland komt snel op voorsprong tegen Duitsland. #DUINED pic.twitter.com/64xviZKTEa — NOS Sport (@NOSsport) March 26, 2024

In de elfde speelminuut stelde Duitsland echter direct orde op zaken. Mittelstädt schoot op aangeven van Jamal Musiala op prachtige wijze vanaf de rand zestienmetergebied de 1-1 binnen. Daarna werd het duel voor de neutrale toeschouwer wat minder aantrekkelijk.

Duitsland domineerde in het restant van de eerste helft, en kreeg een goede mogelijkheid via Ilkay Gündogan. De poging van de middenvelder kon echter van dichtbij worden gekeerd door doelman Bart Verbruggen. Ook Nederland werd nog één keer gevaarlijk voor rust: Matthijs de Ligt kopte de bal voor het doel na een vrije trap van Blind, maar Malen kon de bal daar niet binnentikken.

Oranje begon prima aan de tweede helft, en was enkele keren dicht bij een nieuwe voorsprong. Zo ging een vrije trap van Blind over, en zagen ook Tijjani Reijnders en Memphis hun inzet van dichtbij over het Duitse doel gaan. Naarmate de tweede helft vorderde werd ook Duitsland weer af en toe gevaarlijk. Het was echter aan Verbruggen de danken dat Mittelstädt en Musiala niet wisten te scoren.

In de slotfase – met debutant Quinten Timber inmiddels binnen de lijnen – had Nederland het lastig. Duitsland kreeg kansen op de winnende treffer, en was daar dichtbij via Musiala en Thomas Müller. Eerstgenoemde gleed echter uit op het gladde veld, terwijl Müller de goed keepende Verbruggen trof.

Vijf minuten voor tijd kwam Duitsland alsnog op 2-1. Een kopbal van Füllkrug uit een corner leek net voor de lijn te worden weggehaald door Verbruggen, maar de doellijntechnologie wees uit dat de bal volledig over de lijn was geweest. Daar had Nederland geen antwoord meer op.

Bal wel of niet over de lijn? Volgens de scheidsrechter is de bal over de lijn en dus staat Duitsland vlak voor tijd met 2-1 voor. pic.twitter.com/Z2G6SQ8Fl7 — NOS Sport (@NOSsport) March 26, 2024

