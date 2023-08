Matthijs de Ligt vervult cruciale rol bij aanstaande transfer van PSV

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 11:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:09

De komst van Malik Tillman naar PSV lijkt een kwestie van tijd. De Eindhovenaren zijn 'heel concreet' voor de aanvallende middenvelder van Bayern München en hebben nu te horen gekregen dat de Amerikaan een overstap naar het Philips Stadion zelf ook ziet zitten. Tillman wordt voor één seizoen gehuurd met een (verplichte) optie tot koop, zo meldt het Duitse Sport 1.

Na een sterk seizoen bij Rangers FC had Tillman de clubs voor het uitzoeken deze zomer. De middenvelder werd begeerd door clubs uit de Premier League en de Bundesliga. Onder meer VfL Wolfsburg (als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Felix Nmecha) en VfB Stuttgart zagen hem graag komen. Tillman geeft echter de voorkeur aan PSV.

Iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de transfer is Matthijs de Ligt, weet de Duitse tak van Sport 1. De voormalig Ajacied heeft er bij zijn ploeggenoot op aangedrongen om de gang naar de Eredivisie te maken. Tillman had bij Bayern nog een contract tot volgend jaar zomer. Het is niet bekend of de optie tot koop verplicht of vrijwillig is.

Naast De Ligt heeft ook Peter Bosz een belangrijk aandeel in de transfer. Tillman weet dat er veel speelminuten in het verschiet liggen onder een coach die er een aanvallende speelstijl op nahoudt. Bovendien heeft de viervoudig international van de Verenigde Staten de mogelijkheid om bij PSV in de Champions League te spelen. De Eindhovenaren moeten dan wel eerst zien af te rekenen met Sturm Graz.

Tillman, een 1,88 meter lange nummer 10, speelde vorig jaar nog met Rangers FC tegen PSV. In Schotland kwam de rechtspoot in 28 wedstrijden tot 10 doelpunten en 4 assists. In de voorrondes van de Champions League-kwalificatie was Tillman tevens goed voor een doelpunt. Tot op heden kwam het jeugdproduct van Bayern München tot 7 optredens in de Beierse hoofdmacht, waarin hij 1 keer scoorde.