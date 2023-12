Manchester United mogelijk compleet op de schop na deal van 1,5 miljard euro

Sir Jim Ratcliffe is voor 25 procent eigenaar van Manchester United geworden, zo meldt de club zaterdag via de officiële kanalen. De Britse zakenman investeerde volgens The Financial Times liefst 1,49 miljard euro in de club. Ratcliffe wordt volledig verantwoordelijk voor het sportieve beleid van the Red Devils.

Er werd al maandenlang gesproken over een overname van de club. Ratcliffe neemt 25 procent van de aandelen over van de familie Glazer. In eerste instantie wilde de succesvolle zakenman de hele club overnemen, maar dat zag de Glazer-familie niet zitten.

De miljardair is erg verheugd het nieuws te kunnen delen. “We zijn hier voor de lange termijn en erkennen dat er veel uitdagingen en hard werk in het verschiet liggen, die we zullen benaderen met nauwgezetheid, professionaliteit en passie.”

“We zijn vastbesloten om met iedereen bij de club samen te werken - het bestuur, het personeel, de spelers en de fans - om de club vooruit te helpen”, besluit Ratcliffe. “Onze gezamenlijke ambitie is duidelijk: we willen allemaal dat Manchester United weer terugkomt waar we thuishoren, aan de top van het Engelse, Europese en mondiale voetbal.”

Wat de gevolgen zijn voor trainer Erik ten Hag, is vooralsnog onduidelijk. Hoewel Ratcliffe heeft laten weten circa 350 miljoen euro extra te gaan investeren in de club en veranderingen aankondigt, heeft hij zich niet uitgesproken over eventuele trainerswissel.

Ratcliffe is voorzitter van het concern INEOS werd onder meer bekend in de wielersport en in de Formule 1-wereld. Verder is de miljardair eigenaar van het Franse OGC Nice en het Zwitserse FC Laussane.

