Louis van Gaal beschuldigt FIFA van complot op WK: ‘Vooropgezet plan’

Dinsdag, 5 september 2023 om 07:05 • Wessel Antes • Laatste update: 08:27

Louis van Gaal heeft zich maandagavond behoorlijk stevig uitgesproken over de titelzege van Argentinië op het WK in Qatar. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal concludeerde tijdens de Eredivsie Awards voor de camera’s van de NOS onder meer dat de WK-zege van la Albiceleste een ‘vooropgezet spel’ was. De 72-jarige Amsterdammer knikte vervolgens bevestigend toen hij werd gevraagd of dat zo was vanwege de aanwezigheid van Lionel Messi in het Argentijnse elftal. Het WK was voor de 36-jarige superster hoogstwaarschijnlijk zijn laatste mondiale eindtoernooi.

Van Gaal, die tijdens het WK in Qatar als bondscoach de scepter zwaaide namens Oranje, draait er niet om heen in gesprek met de publieke omroep. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt, en hoe wij eraan komen. Als je ziet hoe sommige Argentijnse spelers over de schreef gingen zonder bestraft te worden, denk ik dat het allemaal vooropgezet spel was.” Van Gaal wordt vervolgens gevraagd wat hij precies wil zeggen. “Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg.” De verslaggever stelt een nieuwe wedervraag. “Dat Messi wereldkampioen moest worden?” Van Gaal knikt. “Dat denk ik, ja. Maar ik heb nu genoeg gezegd.”

Het gesprek wordt nogal onvriendelijk. “Waarom gaan jullie altijd door als ik duidelijke aangeef dat het voor mij dat is?” vraagt Van Gaal. “Het is nog al iets om te zeggen denk ik”, aldus de verslaggever. “Ja, maar ik ben nog niet voor de camera geweest en jij stelt de vraag”, zegt Van Gaal gepikeerd. “Ik geef antwoord en ik lieg er nooit om.” Op vragen over Ronald Koeman wil Van Gaal niet reageren. “Volgens mij ben ik daar hier niet voor. Je bent een valse man, je bent gewoon een valse man. Je bent een valse man, tot ziens.” Na het ongemakkelijke einde snelt Van Gaal vervolgens weg naar huis.

Oranje werd in Lusail in de kwartfinale uitgeschakeld door Argentinië. Na een zinderend spektakelstuk met twee late doelpunten van invaller Wout Weghorst (2-2) trok het elftal van Van Gaal tijdens de strafschoppenserie aan het kortste eind. Argentinië won in de halve finale gemakkelijk van Kroatië (3-0), waarna Frankrijk in de finale na penalty’s werd verslagen (3-3, 4-2 n.s.). Het leverde de Argentijnen de eerste WK-zege op sinds 1986, toen Diego Maradona het goede voorbeeld gaf aan Messi.