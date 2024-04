‘Liverpool maakt topprioriteit van Arne Slot en gaat aankloppen bij Feyenoord’

Ben Jacobs, een doorgaans betrouwbare Engelse transferjournalist, schrijft dinsdagavond op X dat Liverpool serieus werkt maakt van de komst van Arne Slot. De Engelse voetbalvolger verwacht dat the Reds zich op zeer korte termijn gaan melden bij de leiding van Feyenoord. "Het gaat nu snel." Jacobs verwacht dat de Rotterdammers minimaal 10 miljoen euro willen overhouden aan het tussentijdse vertrek van Slot, die in De Kuip vastligt tot medio 2026.

Jacobs voegt toe dat Liverpool een goede relatie onderhoudt met Rafaela Pimenta, de zaakwaarnemer van Slot. De trainer van Feyenoord, die zondag met zijn team de TOTO KNVB Beker veroverde, was vorig jaar een serieuze optie voor Tottenham Hotspur, dat 20 miljoen voor hem moest neerleggen. Slot besloot toen om zijn contract in Rotterdam te verlengen.

Het lijkt er nu op dat Slot alsnog een droomtransfer naar de Premier League gaat maken. “Liverpool heeft direct contact gehad met Arne Slot als kandidaat voor het trainerschap”, aldus transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag op X. “Eén direct contact heeft al plaatsgevonden en bovendien is er al een nieuwe afspraak gepland.”

Feyenoord hoorde nog niets

Dat Slot de droomkandidaat is om Jürgen Klopp deze zomer op te volgen, is bij Feyenoord overigens nog niet bekend. "We wachten het af", liet algemeen directeur Dennis te Kloese dinsdag in een korte reactie weten aan. Liverpool moet zich dus nog officieel melden in De Kuip, maar is volgens Jacobs voornemens dat snel te doen.

Clausule

Slot stond vorig jaar ook al in de belangstelling van grote buitenlandse clubs, maar besloot dus zijn contract bij Feyenoord te verlengen. "Zijn probleem is nu dat de clausule (om te vertrekken, red.) uit het contract is gehaald", aldus Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam maandag in

"Hij ging veel meer verdienen, maar als tegenprestatie werd de clausule eruit gehaald. Feyenoord kan nu vragen wat het wil, want Slot heeft een doorlopend contract", aldus de journalist van Voetbal International.

Slot leidde Feyenoord onder meer naar de landstitel in 2023 en de bekerwinst afgelopen zondag tegen NEC (1-0). Daarnaast bereikte hij in zijn eerste seizoen met de Rotterdammers de finale van de Conference League, die met 1-0 werd verloren van AS Roma.

