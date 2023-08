‘Kostas Lamprou keert na persoonlijk akkoord snel terug in Nederlandse top’

Donderdag, 3 augustus 2023 om 17:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:01

Feyenoord werkt aan een terugkeer van Kostas Lamprou, zo weet 1908.nl te melden. De Rotterdammers zijn al persoonlijk rond met Lamprou, die de opvolger moet worden van Thijs Jansen. Laatstgenoemde doelman is tot het einde van het seizoen verhuurd aan De Graafschap.

De 31-jarige Lamprou is zeker geen onbekende in Rotterdam-Zuid. Hij kwam in de 2008 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Die doorliep Lamprou succesvol, waarna hij uiteindelijk tot negentien optredens in het eerste van de club speelde. De goalie slaagde er echter niet in om voor langere tijd de eerste doelman in De Kuip te worden. In 2015 vertrok hij definitief naar Willem II, waarna hij twee jaar later tekende voor Ajax. Daar was hij twee jaar reservedoelman.

Na periodes bij Vitesse, RKC Waalwijk, PEC Zwolle en opnieuw Willem II staat Lamprou nu voor zijn volgende avontuur. Bij Feyenoord moet Lamprou dus de rol van derde doelman vervullen. Trainer Arne Slot heeft ook de beschikking over eerste keus Justin Bijlow en reservegoalie Timon Wellenreuther, die vorig seizoen heeft bewezen een uitstekende stand-in te zijn. De verwachting is dat Lamprou spoedig gepresenteerd wordt als nieuwste aanwinst van Feyenoord.

Lamprou staat nu nog tot medio 2024 onder contract bij Willem II, maar in Tilburg was het perspectief op speeltijd bijzonder klein. Joshua Smits en Connor van den Berg staan bij de Tricolores namelijk hoger in de pikorde. Lamprou maakte een deel van de voorbereiding van Willem II al niet meer mee, daar hij mocht vertrekken van de Noord-Brabanders. Lamprou raakte vorig seizoen zijn basisplaats kwijt na een aantal mindere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.