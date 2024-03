‘Juventus legt Dusan Vlahovic torenhoge boete op na oliedomme rode kaart’

De rode kaart die Dusan Vlahovic kreeg tijdens het thuisduel van Juventus met Genoa (0-0) komt de topspits duur te staan. La Gazzetta dello Sport weet dat de 24-jarige international van Servië liefst vijf procent van zijn bruto maandsalaris moet inleveren. Zodoende kost de rode kaart Vlahovic zo’n 70.000 euro.

Vlahovic was tijdens het thuisduel met Genoa zichtbaar gefrustreerd over de vormdip van Juventus. De Oude Dame won slechts één van de laatste acht officiële wedstrijden, waarin Vlahovic nog wel goed was voor vier doelpunten en eenmaal fungeerde als aangever.

Tegen Genoa leverde aanhoudend protesteren van Vlahovic hem twee gele kaarten op, waardoor hij in de derde minuut van de blessuretijd mocht gaan douchen. Met tien man slaagde Juve er niet meer in om de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken, waardoor de derde plaats in de Serie A momenteel een feit is.

Volgens de roze sportkrant is de clubleiding van Juventus woest op Vlahovic, die het belangrijke uitduel met Lazio na de interlandbreak moet missen. Trainer Massimiliano Allegri kan tegen de Romeinen ook al geen beroep doen op voormalig Ajacied Arkadiusz Milik, die kampt met een spierblessure.

Vlahovic, die zich heeft afgemeld bij Servië wegens rugklachten, kreeg op kantoor te horen dat hij een boete van zo’n 70.000 euro moet betalen voor zijn wangedrag tegen Genoa. Voor de topspits is dat een schijntje, daar hij tot de grootverdieners van Juventus behoort.

Het avontuur van Vlahovic in Turijn is nog geen daverend succes. De 25-voudig international van Servië (13 doelpunten en 6 assists) won nog geen enkele prijs met Juventus, dat hem in januari 2022 voor ruim 80 miljoen euro overnam van Fiorentina. In het Allianz Stadium ligt Vlahovic tot medio 2026 vast.

Volgens Transfermarkt is Vlahovic nog zo’n 65 miljoen euro waard. In 90 officiële wedstrijden namens Juventus was hij goed voor 38 doelpunten en 9 assists. In 2023 werd Vlahovic gelinkt aan behoorlijk wat Europese topclubs. Zo zong zijn naam rond bij onder meer Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München, Arsenal, Tottenham Hotspur en Newcastle United.

