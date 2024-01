‘Arsenal krijgt resoluut ’nee‘ te horen: beoogde nieuwe spits is niet te koop’

Arsenal hoeft zich niet te melden bij Juventus voor de diensten van Dusan Vlahovic, zo heeft de Italiaanse topclub te kennen gegeven. De Serviër was in beeld om de spitspositie in te vullen in het Emirates Stadium, maar mag van zijn werkgever niet vertrekken.

Vlahovic is vaak de eerste speler die wordt genoemd als het gaat om een snelle exit om de financiële problemen op te lossen bij Juventus. De aanvaller is niet altijd verzekerd van een basisplaats en drukt zwaar op de lasten.

Arsenal, Chelsea en clubs uit Saudi-Arabië zien de aanvalsleider graag komen, maar hebben van Juventus te horen gekregen dat hun doelpuntenmaker niet te koop is. Komende zomer zou de situatie weer anders kunnen zijn, zo klinkt het.

"Een bod van Arsenal op Dusan Vlahovic? We weten niets van dat verhaal. Er speelt niets op dit moment. Vlahovic is NIET te koop", citeert Fabrizio Romano uit de mond van Juventus-directeur Cristiano Giuntoli.

Vlahovic maakte in de winter van 2022 voor ruim tachtig miljoen euro de overstap van Fiorentina naar Juventus, nadat hij zich in de Serie A had gekroond tot 'kalenderjaartopscorer' met 33 goals.

Zelf lijkt hij niet bezig met een vertrek uit Turijn. "Ik ben er altijd zeker van geweest dat ik wilde blijven. Geruchten zijn er altijd, dat hoort ook in het voetbal. Maar als we alles moeten geloven wat er geschreven wordt, worden we gek."

Vlahovic laat zich niet afleiden. "Ik ben altijd gefocust en kalm gebleven, zelfs tijdens de tour door de Verenigde Staten, toen ik door fysieke klachten de wedstrijd tegen AC Milan moest missen. Ik blijf altijd rustig."

