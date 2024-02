Rugani in minuut 95 grote held van Juventus, dat titelstrijd weigert op te geven

Juventus heeft zondag op eigen veld in extremis gewonnen van Frosinone: 3-2. Daniele Rugani was ver in blessuretijd de grote held van de titelkandidaat uit Turijn. Juventus heeft nu zes punten achterstand op koploper Inter en twee duels meer gespeeld. De lijstaanvoerder uit Milaan komt later deze zondag in actie tegen Lecce.

De nummer twee in de Serie A kende een droomstart in het Juventus Stadium. Weston McKennie bediende Dusan Vlahovic, die van binnen de zestien de 1-0 binnenschoot. Frosinone stortte niet in na de vroege tegengoal en kwam tien minuten later op gelijke hoogte. Walid Cheddira taxeerde een voorzet goed en kopte raak in de rechterbovenhoek.

Frosinone had de smaak te pakken en nam na 26 minuten spelen in Turijn zelfs brutaal de leiding. Het was Marco Brescianini die de bal in de linkerbovenhoek schoot. Het was een levendige eerste helft, want Vlahovic verdubbelde enkele minuten later zijn aantal van de middag: 2-2.

Juventus gaf na rust gas en drukte Frosinone naar achteren. Onder meer Federico Chiesa en Federico Gatti hadden het vizier echter niet op scherp staan. Chiesa werd na een uur spelen afgelost door Kenan Yildiz, terwijl Timothy Weah de plaats innam van Filip Kostic.

De bezoekers hielden in de slotfase voornamelijk tegen, om tegelijkertijd op de counter te loeren. Met nog vier minuten op de klok kwam ook Arek Milik binnen de lijnen bij Juventus, dat de tijd zag wegtikken en dure punten leek te gaan verspelen in de Italiaanse titelstrijd.

In de vierde minuut van blessuretijd wist Juventus alsnog de winnende treffer te maken. Een hoekschop vanaf links werd doorgekopt door Vlahovic en het was Rugani die van dichtbij de bevrijdende 3-2 maakte. De vreugde was bijzonder groot bij de matchwinner, zijn medespelers en de fans van Juventus.

Na vier opeenvolgende duels zonder overwinning weet Juventus eindelijk weer eens te winnen in de Serie A. Het is nu afwachten wat Inter later deze zondag doet tegen Lecce. Juve gaat volgende week zondag op bezoek bij Napoli.

