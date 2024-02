Julian Rijkhoff meldt zich na gelijkspel Ajax op X met duidelijke boodschap

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Julian Rijkhoff, de negentienjarige debutant die zich direct na de wedstrijd tussen Ajax en FK Bodø/Glimt (2-2) op social media meldde.

Rijkhoff debuteerde donderdagavond in de hoofdmacht van Ajax met een korte invalbeurt. De in Purmerend geboren spits is al zijn hele leven Ajacied en dat laat hij duidelijk blijken in zijn bericht op X. “Eén woord, trots.”

Eén woord, trots ??????? — Julian Rijkhoff (@JulianRijkhoff) February 15, 2024



Mogelijk komt Rijkhoff vrijdagavond alweer in actie, wanneer Jong Ajax afreist naar TOP Oss. Afgelopen maandag wist de rechtspoot al zijn eerste doelpunten te maken namens het beloftenelftal. Tegen MVV Maastricht (3-0 winst) wist Rijkhoff tweemaal het net te vinden op Sportpark De Toekomst.

Tegenover Ajax TV sprak Rijkhoff kort over zijn debuut. "Het is snel gegaan en ik had het zelf niet verwacht. Maandag nog bij Jong, nu bij de selectie, dus ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van de trainer."

Rijkhoff is uiterst blij met de recente ontwikkelingen in zijn leven. "Ik heb even nodig om het te laten bezinken, maar dat komt wel. Na de training hoorde ik dat ik bij de selectie zou zitten. Het was een moeilijke wedstrijd. Hopelijk heb ik de energie kunnen brengen die ik in me heb."

