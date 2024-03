Julian Rijkhoff trefzeker bij eclatante overwinning Nederland Onder 19

Nederland Onder 19 is de EK-kwalificatiereeks foutloos begonnen. Het team van Misscha Visser besliste het duel met de leeftijdsgenoten van Litouwen al voor rust: 4-0. De doelpunten kwamen op naam van Jason van Duiven, Mike Kleijn (twee) en Julian Rijkhoff.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nog voor het rustsignaal was de wedstrijd in Veendam al beslist. Onder toeziend oog van onder meer Ibrahim Afellay kwam Nederland in minuut 15 op voorsprong via Van Duiven. De PSV-spits, die momenteel verhuurd wordt aan Almere City, scoorde op aangeven van Feyenoorder Jaden Slory: 1-0. Enkele minuten later was het alweer raak. Wederom een assist van Slory, ditmaal met Kleijn als afmaker: 2-0.

In minuut 22 herhaalde het duo dat kunstje en zette het de 3-0 op het scorebord. Op slag van rust bepaalde Rijkhoff de eindstand op 4-0, na een assist van Ezechiel Banzuzi (Oud Heverlee Leuven). In de tweede helft werd er dus niet meer gescoord.

Jayden Addai, Kees Smit, Jeremiah Esajas, Hamza El Dahri en Jesse van de Haar vielen in, terwijl Isaac Babadi, Tygo Land, Givairo Read en Tristan Kuijsten negentig minuten op de bank bleven.

Nederland vervolgt de kwalificatiereeks aanstaande zaterdag (23 maart) met een duel tegen Frankrijk. Dinsdag 26 maart neemt de ploeg het op tegen België.

Opstelling Nederland: Steur; Bultman, Van de Blaak, Blokzijl, Agougil; Vos, Rijkhoff, Kleijn; Slory, Van Duiven, Banzuzi.

Nederland Onder 19 - Litouwen Onder 19 4-0

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

15' 1-0 Jason van Duiven (assist: Jaden Slory)18' 2-0 Mike Kleijn (assist: Jaden Slory)22' 3-0 Mike Kleijn (assist: Jaden Slory)41' 4-0 Julian Rijkhoff (assist: Ezechiel Banzuzi)