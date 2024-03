Onvrede neemt toe: ‘Ben het niveau van Jong Ajax al een jaar ontgroeid’

Kian Fitz-Jim heeft er mentaal moeite mee om in Jong Ajax te spelen, zo zegt de twintigjarige middenvelder in gesprek met Ajax Life. Het Amsterdamse talent werd afgelopen winter vroegtijdig teruggehaald van zijn uitleenbeurt aan Excelsior, maar kwam vervolgens geen minuut in actie namens de hoofdmacht van Ajax.

Fitz-Jim, Silvano Vos en Julian Rijkhoff, die pas vrijdagochtend terugkwamen uit Birmingham, kwamen diezelfde avond nog in actie tegen Jong PSV (3-0 winst). Met name Fitz-Jim en Rijkhoff maakten indruk tegen de Eindhovenaren. “Toen ik thuiskwam, ben ik meteen een paar uurtjes gaan slapen.”

Dat Fitz-Jim moest opdraven bij het Amsterdamse beloftenelftal stelt hem niet gelukkig. “Ik vind het mentaal best lastig om bij Jong Ajax te spelen.” De jonge controleur zocht contact met een mental coach. “Om te kijken hoe ik mezelf het beste kan motiveren en nog het beste uit dit seizoen kan halen, hoewel ik niet speel en de kans klein is dat ik nog ga spelen in het eerste elftal.”

Pas na dit seizoen wil Fitz-Jim goed nadenken over zijn toekomst, al heeft hij een duidelijk idee over de huidige gang van zaken. “Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat ik het niveau van Jong Ajax al een jaar ben ontgroeid. In de fase waarin ik nu zit, is het belangrijkste dat ik plezier uit het voetbal haal en het leuk blijf vinden. Ik probeer het zo leuk mogelijk voor mezelf te houden.”

In de Johan Cruijff ArenA ligt Fitz-Jim nog tot medio 2027 vast. De jeugdinternational speelde tot dusver vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Namens Excelsior speelde hij tijdens de eerste seizoenshelft twaalf officiële duels, waarin de rechtspoot eenmaal fungeerde als aangever. Volgens Transfermarkt is Fitz-Jim momenteel 1 miljoen euro waard.

De teller van Fitz-Jim in Jong Ajax staat momenteel op 97 wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 13 assists. Daarmee is hij de naaste achtervolger van Mister Jong Ajax en teamgenoot Ar’jany Martha. De onder trainer John van ’t Schip verguisde linksback speelde tot dusver 104 wedstrijden in het hoogste jeugdteam van Ajax, dat momenteel vijftiende staat in de Keuken Kampioen Divisie.

Van ’t Schip gaf woensdag tijdens een persconferentie van Ajax nog tekst en uitleg bij de vervroegde terugkeer van Fitz-Jim in januari. “Voor hem is het best even een hard gelag nu, maar wij moesten op dat moment een inschatting maken. Op dat moment hadden we eigenlijk geen één ‘6’ en we moesten twee weken daarna de competitie in. Dan ga je kijken wat er mogelijk is en er was niet veel mogelijk, maar inmiddels is dat veranderd.”

