Wesley Sneijder zit zich te verbijten: ‘Waarom speelt hij niet bij Ajax?’

Wesley Sneijder snapt niet waarom Julian Rijkhoff geen speeltijd krijgt in de hoofdmacht van Ajax. Volgens de oud-middenvelder is de jonge aanvaller (19) uitermate geschikt om de spitspositie in te vullen bij absentie van Brian Brobbey. Rijkhoff speelt maandagavond overigens met Jong Ajax tegen De Graafschap.

"Waarom speelt Rijkhoff niet?", vraagt Sneijder zich maandagavond af in Veronica Offside. "Wat ik in een paar minuten van die jongen heb gezien, is meer dan Akpom bijvoorbeeld."

"Als Brobbey niet kan spelen... Dit is een jongen die een bal kan vasthouden en hij heeft de intelligentie om de bal weg te leggen. En hij is altijd aanwezig voor de goal", somt de analist de kwaliteiten van de bij Ajax teruggekeerde Rijkhoff op.

"Of Van 't Schip wil hem niet vanaf het begin laten spelen... Maar hij had toch al warm moeten lopen bij een noodscenario, dat er uiteindelijk ook kwam", verwijst Sneijder naar de slotfase tegen Fortuna Sittard, toen Ajax met 1-2 achterstond.

"Dan moet je een stormram hebben en er vol voor gaan. Dan maar die derde goal tegen en verliezen", aldus Sneijder, die Brobbey kort voor het einde de 2-2 zag maken voor het ploeterende Ajax.

