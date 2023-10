Jeremain Lens over periode bij Dynamo Kyiv: ‘Ze kwamen bewapend op me af lopen'

Woensdag, 4 oktober 2023

Jeremain Lens is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste jaren als profvoetballer. De inmiddels 35-jarige buitenspeler staat op dit moment nog onder contract bij het Franse FC Versailles 78, spelend op het derde niveau in Frankrijk. In het kader van de VZ Zomertour zocht Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters hem op in Frankrijk, waar hij met Lens terugblikt op zijn periodes bij Dynamo Kyiv en Sunderland.

Lens begon zijn profcarrière in Nederland in 2005 bij AZ alvorens, hij de overstap maakte naar PSV in 2010. Na drie jaar in Eindhoven te hebben gespeeld besluit, de geboren Amsterdammer dat hij toe is aan een buitenlands avontuur. Zo vertrekt de rechtsbuiten in de zomer van 2013 naar Dynamo Kyiv. Deze keuze was volgens hem niet volledig gericht op het verdienen van veel geld. ‘’Een rode draad in mijn carrière is dat ik een sportieve uitdaging zoek bij een club en op dat moment waren ze al zes of zeven jaar geen kampioen geworden. ’’Vervolgens geeft Lens toe dat het financiële plaatje ook niet verkeerd was. ‘’Ik verdiende zeker een getal met zes nulletjes’’, vertelt hij met een glimlach.

Ondanks het rooskleurige beeld op sportief- en financieel gebied, heeft Lens in Oekraïne ook dingen meegemaakt waar hij vantevoren niet op had gehoopt. In De Krim brak ongeveer driekwart jaar nadat Lens de overstap naar Oekraïne had gemaakt, de oorlog uit. ‘’Op een gegeven moment kwamen er allemaal mannen met zwarte kleding op mijn auto af gelopen en toen dacht ik wel: dit is het,’’ blikt Lens terug. ‘’Maar een paar auto’s achter mij stond een politieauto en die sloegen ze kort en klein.’’

Dit was niet het enige wat Lens voorbij heeft zien komen in zijn tijd in Oekraïne. ‘’Ik heb de halve stad in vlammen zien opgaan. Dat zijn geen dingen die je ooit hoopt mee te maken.’’ Met deze gebeurtenissen in het achterhoofd had de speler van Versailles 78 dan ook nooit de overstap naar Dynamo Kyiv gemaakt. ‘’Daar is geen geld tegenin te brengen als je van je leven houdt’’, vertelt Lens.

Toch is de aanvaller na zijn eerste seizoen blijven spelen voor de Oekraïense club. ‘’We speelden driekwart van onze wedstrijden in Kyiv. We vlogen vanwege de oorlog niet meer naar het oosten en het zuiden van het land en bijna alle ploegen kwamen naar Kyiv om hun wedstrijden te spelen.’’

Na twee jaar in Oekraïne te hebben gespeeld, jaagde de aanvaller zijn sportieve droom na: spelen in de Premier League. ‘’Je wil als voetballer in volle stadions spelen, je wilt uitwedstrijden spelen.’’ Toch pakte dit avontuur anders uit dan Lens vooraf had gedacht. ‘’Ik heb daar helaas degradatievoetbal moeten spelen,’’ blikt hij terug op zijn periode bij Sunderland.

‘’Het verhaal was dat ze dat jaar echt gingen investeren. Er werd mij verteld dat ze echt goede spelers gingen halen.’’ Dit viel uiteindelijk tegen en na acht wedstrijden in dat seizoen vertrok manager Dick Advocaat al. Sam Allardyce werd de opvolger van de kleine generaal. ‘’Dat was al helemaal ander soort voetbal. Vooral lange ballen en de tweede bal winnen. Dat was niet het voetbal wat ik wil spelen,’’ aldus Lens, die naar eigen zeggen dan ook geen leuke tijd heeft gehad in Engeland op sportief vlak.