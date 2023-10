Oud Oranje-international onthult: ‘Ben wel eens in de rust naar huis gegaan’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 17:00 • Siep Engelen

Jeremain Lens is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste jaren als profvoetballer. De inmiddels 35-jarige buitenspeler staat op dit moment onder contract bij FC Versailles 78, spelend op het derde niveau in Frankrijk. In het kader van de VZ Zomertour zocht Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters hem op in Frankrijk, waar hij met Lens terugblikt op zijn periode in Turkije en zijn samenwerking met Dick Advocaat.

Lens vertelt dat de stap naar Besiktas in 2017 voor hem als een verrassing kwam. Doorgaans gaan spelers naar Turkije om daar hun carrière af te sluiten. Bij Lens had het een heel andere reden.

“De belangrijkste reden was dat Dick Advocaat me belde”, verklaart Lens. “Hij had het gevoel dat hij me eerder in mijn carrière bij Sunderland in de steek had gelaten. Hij werd door de club in de steek gelaten en vertrok, terwijl ik puur voor hem naar Sunderland was gekomen.”

“Ik kon daarna niet ineens zeggen: ‘Ik zeg mijn contract op en vertrek’. De volgende zomer belde hij me op en stelde hij me voor om bij Besiktas opnieuw te beginnen. Daar heb ik niet lang over na hoeven denken. Ik heb nooit spijt gehad van die keuze.”

Lens doet ook een bijzondere onthulling over de betalingswijze van de Turken. “Veel spelers vertrekken naar Turkije, omdat ze daar een goed salaris betalen. Maar soms moet je daar wel zeven maanden op wachten. Dat is gewoon mismanagement.”

“In Turkije hebben ze een salarisbudget, maar willen ze toch op het laatste moment nog een speler kopen. Er wordt met het salarisbudget nog een nieuwe speler gehaald en na een paar maanden kom je dan in de knoop, want dat geld is er niet meer. Dat resulteert in achterstallige betalingen, omdat ze dat geld nog ergens vandaan moeten halen.”

Bij Besiktas had Lens het ook niet altijd makkelijk. Hij werd gehaald als topaankoop, maar kon de verwachtingen nooit helemaal waarmaken. “Als je met die status wordt gehaald en je wordt dan in de eerste vier of vijf wedstrijden al in de rust gewisseld, dan is dat ‘killing’”, aldus Lens.

“Als dat één keer gebeurt, kun je je daar makkelijk overheen zetten. Na twee of drie keer begint het een beetje aan je te knagen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik na de vierde keer gewoon in de rust naar huis ben gegaan.”

Lens kan gelukkig realistisch terugkijken op die periode. “Ik kan ook goed in de spiegel kijken. Misschien heb ik in die periode niet het uiterste uit mezelf gehaald, maar het helpt natuurlijk ook niet als je je niet gesteund voelt door de mensen daar. Ik werd in mijn eerste seizoen al uitgefloten door de Besiktas-fans.”