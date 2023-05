Internazionale verslaat AC Milan voor vierde keer dit seizoen en is CL-finalist

Dinsdag, 16 mei 2023 om 22:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:52

Internazionale heeft zich dinsdagavond voor het eerst sinds 2010 geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won dankzij Lautaro Martínez met 1-0 van stadgenoot AC Milan en dat was na de 0-2 zege uit de heenwedstrijd meer dan genoeg om door te bekeren. Milan kreeg met name in de openingsfase van de eerste helft mogelijkheden om het tweeluik nog spannend te maken, maar slaagde daar niet in. Inter speelde niet groots, maar dat was ook niet nodig om het zeer povere Milan voor de vierde keer dit seizoen te verslaan. Inter is zodoende de eerste ploeg die zijn tickets naar Istanbul mag boeken. Woensdag spelen Manchester City en Real Madrid om de andere finaleplaats.

Inzaghi had zoals verwacht een basisplaats in huis voor Denzel Dumfries. De Nederlander moest op rechts, net als Federico Dimarco op links, voor de aanvoer vanaf de flanken zorgen. Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu en Henrikh Mkhitaryan stonden centraal op het middenveld achter spitsen Martínez en Edin Dzeko. Stefan de Vrij kreeg een reserverol toebedeeld. Milan moest het stellen zonder de aan zijn knie geblesseerde Ismaël Bennacer, waardoor Rade Krunic naast Sandro Tonali mocht starten. Trainer Stefano Pioli kreeg ook goed nieuws uit de ziekenboeg, daar Rafael Leão op tijd hersteld was van de blessure die hem in de heenwedstrijd nog aan de kant hield. De Portugees moest samen met Junior Messias, Brahim Díaz en spits Olivier Giroud voor de goals zorgen.

Bijna een geweldige start van AC Milan, maar het schot van Theo Hernández gaat net over. #UCL #INTMIL pic.twitter.com/6gDSu45WQc — VTBL ? (@vtbl) May 16, 2023

Milan had dringend doelpunten nodig en begon dan ook met de nodige aanvallende intenties. Zo zeilde een schot van Theo Hernández rakelings over en kreeg Díaz een enorme mogelijkheid. Tonali zette uitstekend door, schudde Mkhitaryan van zich af en legde af op de ongedekte Díaz, die het André Onana veel moeilijker had moeten maken. Milan kon die goede openingsfase niet doorzetten, waardoor Inter beter in de wedstrijd kwam. De ploeg van Inzaghi bevond zich vaak rond de zestien van zijn stadgenoot, maar kansen meer dan dreigend werd het niet. Vlak voor rust kreeg Leão wat ruimte en nadat hij zich simpel ontdeed van Francesco Acerbi, zag hij zijn schot rakelings naast vliegen. Ogenblikken later kreeg Inter zijn eerste écht grote kans. Een vrije trap belandde op het hoofd van Dzeko, die stuitte op Mike Maignan.

GOAL INTER! Lautaro Martínez maakt het verlossende doelpunt voor de thuisploeg. Het stadion gaat he-le-maal los. De finale is nu heel dichtbij! pic.twitter.com/2Uqqg45sVK — VTBL ? (@vtbl) May 16, 2023

De openingsfase van de tweede helft werd afgewerkt in een laag tempo, wat Inter in de kaart speelde. De tijd begon te dringen voor i Rossoneri, maar ondanks het vele zoeken van Leão kwamen de kansen niet. Milan bleek simpelweg niet bij machte om Inter echt te doen wankelen. Sterker nog: een kwartier voor tijd besliste Martínez het duel. De Argentijn kreeg de bal goed mee van invaller Romelu Lukaku, keek op en klopte Maignan is de korte hoek: 1-0. Het bleek de genadeklap te zijn, want ook in de slotfase was Milan tandenloos. Inter zakte ver terug en werd in de slotfase nog het meest dreigend via Lukaku, die uitstekend inviel. De Belg stuitte in blessuretijd echter op Maignan, terwijl Bastoni hoog over schoot.