Spandoek komt Denzel Dumfries duur te staan: rechtsback moet boete betalen

Denzel Dumfries kent de consequenties van zijn acties tijdens het kampioensfeest van zijn huidige werkgever Inter, zo laten Italiaanse media weten. De 28-jarige Rotterdammer moet een schadebedrag betalen, evenals de landskampioen.

Een kleine maand geleden wist Inter voor de twintigste keer in de clubhistorie beslag te leggen op de Scudetto, het Italiaanse landskampioenschap. Uitgerekend tegen aartsrivaal AC Milan kwam dat tot stand na een 1-2 overwinning in het San Siro. In de slotfase van de derby ontbrandde het duel nog even. Kemphanen Dumfries en Theo Hernández kwamen in een handgemeen en werden beiden vroegtijdig van het veld gestuurd.

De Nederlander van Inter en de Fransman van Milan hebben het in het verleden vaker met elkaar aan de stok gehad en die rivaliteit zette de 52-voudig international van het Nederlands elftal door tijdens de busparade door de stad.

Dumfries toonde een spandoek afkomstig van het videospelletje Grand Theft Auto. Op het doek stond een hond aan een ketting afgebeeld. Op het gezicht van de hond was het gelaat van Hernández geplakt.

Nadien toonde Dumfries berouw via Instagram. “Tijdens de parade heb ik een doek gehesen met een ongepaste afbeelding. Ik ben een speler die van de rivaliteit in het voetbal geniet. Het is een cruciaal onderdeel van elk spel. Ik besef dat het ophouden van deze banner een beoordelingsfout is geweest, en al helemaal geen slim gebaar.”

Ook de federale aanklager vond het blijkbaar geen intelligent gebaar van de rechtspoot en stelde dat Dumfries een bedrag van vierduizend euro moet ophoesten. Zijn club Inter moet eveneens een boete van vierduizend euro betalen.

Dumfries speelt sinds 2021 voor i Nerazzurri. De rechtervleugelverdediger kwam destijds voor veertien miljoen euro over van PSV. Ongeveer drie jaar later staat de teller op 130 optredens voor de Italiaanse grootmacht. Aankomende zomer wacht nog een pikant duel voor Dumfries, daar het Nederlands elftal op 21 juni tegenover het Frankrijk van Hernández staat in de groepsfase van het EK in Duitsland.

