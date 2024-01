Icoon met 616 wedstrijden voor de club is opvolger van Mourinho bij AS Roma

Daniele De Rossi is de nieuwe hoofdtrainer hoofdtrainer van AS Roma, zo maakt de club dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De voormalig middenvelder, die jarenlang de kleuren van Roma verdedigde, tekent een contract tot het einde van het seizoen. Daarmee is hij de opvolger van José Mourinho, die enkele uren eerder ontslagen werd.

"AS Roma is verheugd te kunnen mededelen dat Daniele De Rossi tot en met 30 juni 2024 is aangesteld als de nieuwe trainer van het eerste elftal", schrijft de ploeg uit Rome. "Welkom thuis, Daniele!"

De Rossi begint bij Roma aan zijn tweede trainersklus. Eerder stond hij aan het roer bij SPAL in de Italiaanse Serie B. Na zeventien wedstrijden moest De Rossi daar het veld ruimen vanwege tegenvallende prestaties en kans op degradatie.

De veertigjarige oud-controleur was bijna zijn hele spelerscarrière actief voor Roma. Voor I Giallorossi speelde hij in totaal 616 wedstrijden, alvorens De Rossi zijn loopbaan in Argentinië afsloot bij Boca Juniors.

In zijn ruim 600 wedstrijden voor de club kwam De Rossi tot 63 doelpunten en 60 assists. Daarnaast won hij met zijn geliefde club enkele prijzen: in 2007 en 2008 legde Roma beslag op de Coppa Italia en in 2007 werd tevens de Italiaanse Supercup gewonnen.

"Ik zou de familie Friedkin (eigenaar van Roma, red.) willen bedanken voor het feit dat ze mij de verantwoordelijkheid van het technische leiderschap van Roma hebben toevertrouwd", laat De Rossi weten op de clubwebsite.

"Ik ken geen ander pad dan dat van toewijding, dagelijkse opoffering en de noodzaak om alles wat ik in me heb te geven. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, wachten tussen nu en het einde van het seizoen."

