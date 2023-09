‘Het moet Steijn zorgen baren dat zij de zwakste schakels waren’

Vrijdag, 1 september 2023 om 08:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:06

Daags na de beschamende nederlaag van Ajax tegen Ludogorets (0-1) is het oordeel hard in de ochtendbladen. De Amsterdammers wisten vorige week in Bulgarije met 1-4 te winnen, maar deden in de eigen Johan Cruijff ArenA niet aan klantenbinding. De ploeg van trainer Maurice Steijn wist zelfs geen enkel schot op doel te produceren. Desondanks verzekerde Ajax zich wel van de groepsfase van de Europa League. Vrijdagmiddag is de loting.

"Het niveau van de thuisclubs bleef ver onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP, red.)", is Mike Verweij cynisch in De Telegraaf. "Steijn moet hopen dat de nog niet speelgerechtigde nieuwelingen Chuba Akpom, Gaston Avila, Georges Mikautadze, Anton Gaaei, Josip Sutalo en Sivert Mannsverk géén dertien-in-een-dozijn-voetballers zijn. Het moet hem zorgen baren dat de ’aanwinsten’ Jakov Medic, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Carlos Forbs in het eerste bedrijf tegen Ludogorets de zwakste schakels waren."

Johan Inan schrijft in het Algemeen Dagblad over een 'wanvertoning'. "Ajax hunkert naar vers bloed", luidt de conclusie. "Op de avond waarin Feyenoord en PSV aan eliteclubs gekoppeld werden, toonde het elftal van trainer Maurice Steijn tegen Ludogorets nog ver van dat niveau verwijderd te zijn. Daar waar Ajax de voorbije jaren abonnee van was geworden en aanzien en kas opvijzelde, moet de ambitieuze topclub nu toezien hoe de grote rivalen zich tussen de eliteclubs houden."

"Eens niet in actie komend voor de concurrenten, maar erna, en tegen veel minder aansprekende tegenstanders ook", gaat Inan verder. "En alsof dat niet confronterend genoeg was voor de massaal toegestroomde fans, zagen zij tijdens de eerste Europese thuiswedstrijd van het seizoen ook nog eens een elftal dat geen moment de indruk wekte spoedig uit die schaduw te zullen stappen. Steijn zag zijn ploeg steeds verder afglijden, naar een niveau waarmee het zelfs in de Conference League niks te zoeken heeft."

De Volkskrant zag een 'traag' en 'slordig' Ajax. "Voor de nieuwe trainer Steijn begint het seizoen eigenlijk komende zondag pas echt tijdens een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hij kan dan voor het eerst een beroep doen op de nieuwelinge Sutalo, Akpom, Ávila en Mikautadze. In de weken daarna moet hij van de vele aanwinsten een succesvolle ploeg maken. De teleurgestelde fans in de volle Johan Cruijff ArenA floten hun spelers hard uit na het laatste fluitsignaal."