Hartman maant boze Slot tot kalmte: ‘Het was een psychologisch spelletje’

Arne Slot was zondag ondanks de simpele zege op Heracles Almelo geen volledig tevreden man. De Feyenoord-trainer vond dat het zijn ploeg ontbrak aan scherpte, en vooral het spelletje steen, papier, schaar voorafgaand aan de 3-0 sprak volgens hem boekdelen. Quilindschy Hartman legt echter uit dat dat 'een bewussie' was. "Het was een psychologisch spelletje", verklaart de linksback tegenover de NOS.

Slot liet zondag zowel in de mixed zone als de perszaal zijn onvrede blijken over het moment. Daarbij deden Igor Paixão, Santiago Gimenez en Hartman een spelletje steen, papier, schaar om te 'bepalen' wie een vrije trap mocht nemen.

"Als je bij 2-0 dát doet... Op die manier hebben we eigenlijk ook gevoetbald. Een beetje onderschatting, zo van: het zal allemaal wel goedkomen vandaag", brieste Slot tegenover ESPN.

Hartman getuigt echter van voorbedachte rade. "Ik verloor, maar het was eigenlijk een list", aldus de 22-jarige verdediger voor de camera van de NOS. "Het was van tevoren al bepaald dat Igor hem zou nemen."

"We hoopten dat de keeper dan zou denken: linkspoot (Hartman en Gimenez zijn beiden linksbenig, red.), en uiteindelijk neemt Igor hem. Ik denk dat dat goed uitpakte."

De ingevallen Paixåo tekende uit de vrije trap namelijk voor het slotakkoord. Gimenez krijgt de credits voor het slimmigheidje. "Misschien is het toch een beetje dat Mexicaanse", glimlacht Hartman. "Hij zei 'Rock, paper, scissors' en toen gebeurde dat."

Ondanks de simpele zege weet de Oranje-international nog wel een verbeterpunt te noemen. "Weer de nul en drie goals is iets positiefs, maar ik denk dat we de eerste helft iets te veel gevaarlijke momenten tegenkregen. Dat is iets waar we kritisch naar kunnen kijken."

Feyenoord nestelde zich door de overwinning steviger op de tweede plaats van de ranglijst. Het verzamelde 59 punten uit 25 wedstrijden: tien minder dan de nog altijd ongeslagen koploper PSV. Nummer drie FC Twente volgt op 53 punten; voor nummer vier AZ (46 punten) lijkt directe Champions League-kwalificatie inmiddels een utopie.

