Ronald Koeman bevestigt: Feyenoorder ontbreekt bij Nederland tegen Schotland

Quilindschy Hartman komt vrijdagavond niet in actie wanneer het Nederlands elftal een oefeninterland speelt tegen Schotland, zo bevestigt bondscoach Ronald Koeman tijdens de voorbereidende persconferentie. De 22-jarige linksback van Feyenoord kampt met een blessure die hij opliep tijdens het uitduel van de Rotterdammers met sc Heerenveen (2-3 winst). De vooralsnog onbekende blessure is niet zo ernstig dat Hartman het trainingskamp van Oranje heeft moeten verlaten.

Hartman kon donderdagochtend niet meetrainen bij Oranje. “Die is met wat klachten vanuit de wedstrijd Heerenveen - Feyenoord gekomen”, aldus de jarige Koeman tijdens het persmoment in Zeist. “Dat is eigenlijk dinsdag verergerd, maar niet dusdanig dat hij terug naar de club is. Dus we hebben nog steeds goede hoop dat hij wel voor de tweede wedstrijd beschikbaar is, maar morgen niet."

Koeman verwacht niet dat de afwezigheid van Hartman problemen gaat opleveren. “Of het de plannen door elkaar gooit? Nee. Ik zeg niet dat hij niet zou spelen, maar volgens mij hebben we meerdere jongens op die positie die heel goed kunnen spelen. Het ontbreken van Hartman heeft geen invloed op onze speelstijl.”

Hartman speelde tot dusver vier interlands namens het Nederlands elftal. In ieder duel posteerde Koeman hem in zijn basiself, op de linkervleugel. In die vier optredens was de linkspoot uit Zwijndrecht goed voor een doelpunt en een assist. Door zijn start bij Oranje lijkt Hartman een goede kanshebber om in de basis te starten tijdens het EK in Duitsland komende zomer.

EK-koorts

Koeman merkt dat het aankomende EK nu al leeft binnen zijn selectie. “Het leeft enorm, spelers willen nu het beste van zichzelf laten zien. Ik verwacht dat we deze week met volle intensiteit gaan spelen en het resultaat is ook belangrijk. Hoe meer je wint, hoe groter het vertrouwen wordt in de groep.”

Schotland is een mooie tegenstander om tegen te oefenen, zo concludeert Koeman. “Het is een sterk team, dat maar net achter Spanje tweede in de kwalificatiepoule is geworden. Het is echt een vechtploeg, maar ook met genoeg individuele kwaliteit.”

Na het oefenduel met Schotland reist de selectie van Oranje af naar Frankfurt, waar gastland Duitsland komende dinsdag de volgende oefentegenstander is. Koeman hoopt in die vriendschappelijke interland wel over Hartman te kunnen beschikken.

