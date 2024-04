Kraay jr. las nieuws over Feyenoorder: ‘Meest belachelijke bericht in maanden’

Hans Kraay junior begrijpt niets van de berichten dat Napoli denkt genoeg te hebben aan twintig miljoen euro om Dávid Hancko vast te leggen. Vorige week meldde La Gazzetta dello Sport dat, maar als het Kraay junior ligt, neemt Feyenoord-directeur Dennis te Kloese de telefoon niet eens op als Napoli belt.

Hancko ligt nog tot medio 2028 vast in De Kuip en is volgens Transfermarkt 35 miljoen euro waard. Toch werd vorige week bekend dat Napoli de eerste contacten heeft gelegd om de verdediger deze zomer op te pikken bij Feyenoord.

Volgens de roze sportkrant zetten de Rotterdammers in op een transfersom van 30 miljoen euro, terwijl de Italiaanse landskampioen denkt dat 20 miljoen euro genoeg is om de 26-jarige verdediger te strikken. Voorzitter Aurelio de Laurentiis zou zelfs al bezig zijn met de voorbereidingen op dat openingsbod.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In Goedemorgen Eredivisie op ESPN reageert Kraay junior vol ongeloof op dat nieuws. “Dat vind ik het meest belachelijke bericht dat ik de afgelopen maanden gelezen heb, en wat groot nieuws is”, aldus de analist. “Dat de Italiaanse kranten zeggen dat Napoli twintig miljoen euro voor Hancko heeft klaarliggen.”

“Daar nemen ze nog niet eens de telefoon voor op. Dennis te Kloese zegt: ‘Wil je wegwezen of niet, met je twintig miljoen?’ Dat is net zo belachelijk als maar veertien miljoen voor Arne Slot. Zo’n speler laat je toch niet voor onder de dertig miljoen weggaan? Dan neem je de telefoon toch niet op?”

Mario Been, die ook aan tafel zit, denkt dat Hancko de duurste uitgaande transfer ooit van Feyenoord kan worden. Momenteel is dat nog Orkun Kökçü, die vorig jaar voor 25 miljoen euro naar Benfica ging.

“Ik denk dat hij dat wel zou kunnen overtreffen. Ik weet dat er gezegd is dat Slot geen spelers mee moet nemen, maar dit lijkt me wel een speler die die stap zou kunnen maken”, doelt Been op een eventuele transfer van Hancko naar Liverpool.

“Hij kan linksback spelen, links centraal... Hancko heeft in ieder geval de juiste leeftijd, weet wat er te koop is, is een international... Dus hij gaat daar met een goede bagage naartoe, als hij eventueel mee zou gaan. Ik vind het absoluut een topspeler.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties