Feyenoord-directie geeft update over miljoenenrecord en contract van Slot

Maandag, 15 mei 2023 om 15:33 • Guy Habets

Feyenoord kan volgend seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis gaan werken met een begroting van meer dan honderd miljoen euro. Dat meldt Dennis van Eersel, clubwatcher van RTV Rijnmond, die gesproken heeft met financieel directeur Pieter Smorenburg. Het verhoogde budget heeft alles te maken met de aanstaande inkomsten uit Champions League-voetbal.

Feyenoord komt volgend seizoen uit in de groepsfase van de Champions League. Dat betekent dat er tenminste zes wedstrijden op het allerhoogste niveau gespeeld zullen worden en die duels leveren tezamen ongeveer dertig miljoen euro voor de clubkas op. Door die extra inkomsten ten opzichte van de Europa League, waar het prijzengeld beduidend lager ligt, kan Feyenoord voor het eerst ooit een begroting van boven de honderd miljoen euro gaan realiseren. Dat heeft Smorenburg bekendgemaakt.

Een deel van de extra inkomsten zal naar alle waarschijnlijkheid gebruikt worden om een verbeterd contract voor Arne Slot te financieren. Bij monde van algemeen directeur Dennis te Kloese laat Feyenoord weten dat het er alles aan wil doen om de succescoach in De Kuip te houden. "Wij denken een heel mooi verhaal te hebben om Arne Slot langer aan ons te binden", zo zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Met het vernieuwde contract van vorig jaar hebben we besproken welke koers we zouden volgen. Nu, met dit succes, zullen we, nadat de confetti is neergedaald, weer gaan zitten om te praten."

Dat er interesse is in de coach uit Bergentheim, is volgens Te Kloese niet meer dan logisch. "We hebben echt een zeer goede trainer", zegt de algemeen directeur van Feyenoord daarover. "Als je succes hebt, wordt er natuurlijk gekeken naar de trainers en de spelers. Zoals je weet is Nederland een land waar spelers en trainers worden opgeleid. Op een gegeven moment willen mensen hun geluk beproeven in andere delen van de wereld." De hoop bestaat echter dat dat moment nog even wordt uitgesteld.