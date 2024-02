‘FC Barcelona streept namen van 3 mogelijke opvolgers van Xavi door’

Thiago Motta (Bologna FC), Míchel (Girona FC) en Antonio Conte (clubloos) zijn niet in beeld als opvolgers van Xavi bij FC Barcelona. Dat schrijft de Catalaanse krant Sport. Voorzitter Joan Laporta wil per se een grote naam aanstellen, maar is niet gecharmeerd van de speelstijl van Conte.

Xavi zwaait na dit seizoen af als trainer van Barça. De legendarische middenvelder stond sinds november 2021 aan het roer in het Spotify Camp Nou, toen hij werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman.

Hoewel sportief directeur Deco aangaf nog niet met eventuele opvolgers te hebben gesproken, is de clubleiding op de achtergrond wel al bezig met het maken van een voorselectie. Volgens Sport is het lijstje met potentiële hoofdtrainers de afgelopen weken behoorlijk geslonken.

Zo heeft FC Barcelona er weinig vertrouwen in dat droomkandidaten Mikel Arteta (Arsenal) en Jürgen Klopp (Liverpool, tot het einde van dit seizoen) al openstaan voor een dienstverband in Catalonië.

Klopp heeft aangegeven toe te zijn aan rust, terwijl Arteta nog tot medio 2025 vastligt bij Arsenal. Hansi Flick behoort niet tot de droomkandidaten, terwijl Conte geen optie is vanwege zijn ‘ongeschikte speelstijl’.

Barcelona werd na de aankondiging van Xavi ook gelinkt aan Motta en Míchel, maar zij worden door Laporta nog niet klaar geacht om een Europese grootmacht te runnen. De beruchte voorzitter zet in op bewezen namen.

Mocht Blaugrana er niet in slagen een grote naam aan te stellen, krijgt Rafael Márquez mogelijk de kans. De voormalig topverdediger is momenteel nog trainer van FC Barcelona B, maar staat open voor promotie. “Ik merk het vanzelf als het mijn beurt is. Wie zou nu niet coach van Barcelona willen zijn? Ik blijf me erop voorbereiden”, aldus Márquez vorige week tijdens een persconferentie.

