Fan die vuistslag ontving van Berghuis: ‘Wel geprovoceerd, maar geen racisme’

Donderdag, 1 juni 2023 om 11:16 • Bart DHanis • Laatste update: 12:17

FC Twente heeft gesproken met de supporter die een klap kreeg van Ajax-aanvaller Steven Berghuis. De man geeft toe dat hij iets provocerends heeft geroepen, maar zegt tegelijkertijd dat hij niks racistisch heeft gezegd, zo meldt TC/Tubantia donderdagochtend.

Op de beelden is te zien hoe Berghuis zondagmiddag na het duel met Twente (3-1 verlies) naast de spelersbus van de Amsterdammers flink uithaalt naar een supporter. Volgens een getuige riep het slachtoffer van de klap ‘kankerzwarte’ naar Ajax-ploeggenoot Brian Brobbey. Dat verhaal wordt nu dus ontkend door de fan. Berghuis bood diezelfde avond nog zijn excuses aan voor zijn gedrag. Ook kreeg hij een boete opgelegd van zijn club.

Steven Berghuis PUNCHED an FC Twente fan… ???? pic.twitter.com/T8NF7brDmy — Barstool Football (@StoolFootball) May 28, 2023

Wel plaatste Brobbey zondagavond een foto op Instagram, waarop hij en Berghuis beiden te zien waren. Bij de foto plaatste de spits van de Amsterdammers een hartje, waarmee hij het verhaal van de ooggetuige leek te bevestigen. Het is niet de eerste keer dat Brobbey te maken krijgt met racisme. Eerder dit seizoen maakten supporters van FC Utrecht hoorbaar apengeluiden naar de 21-jarige spits.

Twente zegt de gebeurtenissen na het treffen af te keuren. “Dit betreft zowel het roepen van de tekst als de reactie van Berghuis. We hopen dat spelers na afloop van een wedstrijd normaal handtekeningen kunnen uitdelen”, liet de club weten. Over een eventuele sanctie voor de provocerende supporter wil Twente niks kwijt. Donderdagavond komt de club uit Enschede weer in actie. In de play-offs om Europees voetbal staat het duel met sc Heerenveen op het programma.