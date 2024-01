Engelse clubs staan in de rij voor speler die Ajax niet wil verkopen

Er is een reële kans dat Chuba Akpom Ajax gaat verlaten in de resterende dagen van de transferperiode. Onder meer het Franse Lille OSC waagde al een poging in Amsterdam en volgens Voetbal International houden ook enkele Premier League-clubs, waaronder Crystal Palace, en ploegen uit de Bundesliga de situatie van de aanvaller nauwlettend in de gaten.

Ajax wees naar verluidt al een bod van Lille op Akpom af. De Fransen willen hem huren met een optie tot koop, maar daar heeft de huidige nummer vijf van de Eredivisie geen oren naar.

Lille geeft echter niet op en 'doet op de achtergrond nog steeds pogingen om met Ajax tot een akkoord te komen'. Desondanks lijkt het er niet op dat Akpom naar de Ligue 1 zal vertrekken, daar er ook interesse is vanuit zijn thuisland Engeland en Duitsland.

Onder andere Crystal Palace ziet heil in het aantrekken van de bankzitter van Ajax. De middenmoter in Engeland is de laatste weken redelijk uit vorm en kan wel een offensieve impuls gebruiken.

Ajax is in principe alleen bereid Akpom van de hand te doen voor 'de hoofdprijs'. De Amsterdammers hebben naast de 28-jarige rechtspoot weinig opties voorin. Brian Brobbey is de onomstreden eerste keus in de punt van de aanval, maar Georges Mikautadze vertrok al uit de hoofdstad. Wel hoopt Ajax zich nog deze winter te versterken met Julian Rijkhoff van Borussia Dortmund.

Akpom zou zelf niet onwelwillend tegenover een vertrek staan. Hij baalt ervan de stand-in van Brobbey te zijn en hoopt niet nog een half seizoen op de bank te zitten.

Op het winterse trainingskamp eerder deze maand sprak Akpom zich al uit over een eventueel vertrek. "Er is belangstelling, maar ik hoop bij Ajax te blijven, want ik voel echt dat dit nog een succesverhaal kan worden voor mij. Maar ik moet wel gaan spelen", zei de aanvaller destijds tegenover VI.

