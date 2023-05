Eerste zomerse transfer Ajax een feit: Van den Boomen keert terug

Zaterdag, 27 mei 2023 om 11:35 • Wessel Antes • Laatste update: 12:08

Branco van den Boomen is de eerste zomerse aanwinst van Ajax, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. De 27-jarige middenvelder komt transfervrij over van de Franse bekerwinnaar Toulouse. De Italiaanse journalist meldt dat Ajax reeds een mondeling akkoord heeft met de Veldhovenaar, die eerder al in de jeugd van de Amsterdammers speelde. Van den Boomen ondertekent op korte termijn een meerjarig contract in de Johan Cruijff ArenA.

Romano onderschrijft de transfer als 'een grote, slimme zet van Ajax'. In de komende dagen wordt Van den Boomen medisch gekeurd, waarna hij zijn handtekening zal zetten onder een contract voor meerdere jaren. Voetbal International schrijft dat hij zich tot medio 2027 gaat verbinden aan de Nederlandse recordkampioen. Daarmee is de middenvelder de eerste aanwinst van technisch directeur Sven Mislintat bij Ajax. Toulouse, dat het contract van Van den Boomen graag had willen verlengen, nam vrijdag via sociale media al afscheid van de controleur. Tussen 2011 en 2013 speelde de rechtspoot al in de jeugdopleiding van Ajax.

Van den Boomen vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van negen miljoen euro, maar zal Ajax vanwege zijn aflopende verbintenis in Frankrijk geen transfersom kosten. Wel was al bekend dat de jeugdinternational van het Nederlands elftal mikte op een hoog salaris en veel tekengeld. Ondanks de vele belangstelling uit Europese topcompetities kiest Van den Boomen voor een terugkeer naar de Eredivisie. Mogelijk hoopt de middenvelder zich in zijn thuisland in beeld te spelen bij Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Tot dusver stond Van den Boomen zijn naam, ondanks zijn goede prestaties bij Toulouse, nog geen enkele keer in de voorselectie van het Nederlands elftal.

De middenvelder neemt na drie seizoenen afscheid van Toulouse, waar hij uitgroeide tot een absolute smaakmaker voor les Violets. In totaal speelde Van den Boomen 119 officiële wedstrijden in dienst van de club, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 45 assists. De controleur is dankzij zijn aandeel in de promotie naar de Ligue 1 en de Franse bekerwinst zeer geliefd bij de aanhang van Toulouse. Of Ajax ook door gaat pakken voor teamgenoot en beste vriend Stijn Spierings, die eveneens transfervrij kan vertrekken, zal de komende weken moeten blijken. PSV werd eerder in verband gebracht met Van den Boomen, maar grijpt dus mis.