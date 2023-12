Eerste PL-doelpunt Højlund completeert indrukwekkende comeback Manchester United

Manchester United heeft dinsdagavond in een zinderend duel gewonnen van Aston Villa. Nadat de ploeg van Erik ten Hag in de eerste helft op een 0-2 achterstand kwam, begonnen the Red Devils in de tweede helft aan een uitermate indrukwekkende comeback: 2-3. De beslissende treffer werd gemaakt door Rasmus Højlund, die daarmee eindelijk van de hatelijke 'nul' af is in de Premier League.

United moest wederom de nodige namen missen in het thuisduel met Villa, waaronder Casemiro en de in uitstekende vorm verkerende Harry Maguire. Het achttienjarige talent Kobbie Mainoo had andermaal een basisplek op het middenveld en voorin werd Antony gepasseerd door Ten Hag. Zijn vervanger was Marcus Rashford.

In het begin van de wedstrijd waren the Villans duidelijk de betere ploeg en dat leidde al snel tot kansen. Na een dikke twintig minuten spelen was het raak voor Villa. Een vrije trap vanaf de rechterkant werd voor het doel van the Mancunians gegooid, waarbij zowel de verdedigers van United als doelman André Onana niet ingrepen. John McGinn was attent en werkte binnen: 0-1.

Enkele minuten later was heet alweer raak uit een standaardsituatie. Ditmaal kon Leander Dendoncker afronden uit een hoekschop: 0-2. Na de tweede treffer zetten de fans van Villa leuzen in richting Ten Hag. “You’ll be sacked in the morning”, zo klonk het vanaf de tribunes.

Richting het einde van de eerste helft werd United sterker en dat veldoverwicht hielden the Red Devils vast in het tweede bedrijf. In de vijftigste minuut beloonde United zichzelf dan ook met de aansluitingstreffer. Op aangeven van Rashford wist Garnacho te scoren, maar de Argentijn deed dit vanuit buitenspelpositie en dus ging het doelpunt niet door.

Nog geen tien minuten later was het alsnog raak voor United. Rashford werd de diepte ingestuurd door de sterk spelende Bruno Fernandes, waarna de linksbuiten een lage voorzet in huis had. Deze ging nipt voorbij aan de Højlund, maar kon wel worden binnengewerkt door Garnacho: 1-2.

Bij een aansluitingstreffer bleef het niet voor United. De ploeg van Ten Hag bleef nadrukkelijk op zoek naar een volgende treffer en kreeg die met nog twintig minuten te spelen. Garnachos schot vanaf de rand van de zestien werd nog aangeraakt door een verdediger van Villa, maar belandde desalniettemin achter doelman Emiliano Martínez: 2-2.

De avond zou zelfs nog mooier worden voor The Red Devils. Fernandes slingerde de bal vanuit een hoekschop voor de goal van Villa, waarna deze uit de kluts bij Højlund belandde. De twintigjarige Deen werkte vervolgens knap binnen: 3-2. Daarmee was de indrukwekkende comeback van United compleet en boekte de club na vier wedstrijden weer eens een zege.

