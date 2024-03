Trainer Oosting reageert voor het eerst op vertrek veroordeelde Brenet

Joseph Oosting vindt het jammer dat hij bij FC Twente voortaan niet meer kan beschikken over Joshua Brenet. De trainer snapt aan de andere kant heel goed dat de Tukkers deze week afscheid namen van de verdediger, die een maand de cel in moet wegens het tot tweemaal toe rijden zonder rijbewijs, en dat terwijl hij nog in zijn proeftijd zat voor een veroordeling van huiselijk geweld.

"Wij hebben natuurlijk gevoel bij Joshua", benadrukt Oosting vrijdag vanaf het trainingsveld van Twente in gesprek met ESPN. "Hij is een kwaliteitsspeler voor ons, dus sportief gezien is het heel erg jammer. In zo'n zaak zijn er alleen maar verliezers, dat is natuurlijk een cliché."

"Maar het is gewoon heel erg jammer dat het zo is gelopen. Uiteindelijk sta ik wel achter de club, maar we moeten ook verder. We hebben een goede selectie en willen graag onze ambitie halen, dus we moeten ons zo snel mogelijk weer focussen op het voetbal." Twente bezet momenteel de derde plaats, wat aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de kwalificatieronde van de Champions League.

Oosting vindt het jammer dat 'verbinder' Brenet weg is bij FC Twente.

Verbinder

Oosting benadrukt in het gesprek dat Brenet enorm populair was binnen de spelersgroep van Twente. "Joshua is een verbinder, een jongen die gewoon goed in de groep ligt. Het moge duidelijk zijn dat het een verlies is, maar het is zoals het is."

"En net wat ik al zei: ik wil het graag over voetbal hebben. Want alles dat ik erover zeg... Wat maakt het uit? Dit is de beslissing die genomen is en we willen ons focussen op het voetbal", aldus Oosting.

Afscheid

Dinsdag bepaalde de rechtbank in Almelo dat Brenet een maand de cel in moet. De voetballer van Twente werd twee keer in korte tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, en dat terwijl hij nog in zijn proeftijd zat voor een veroordeling van huiselijk geweld.

Daarnaast kreeg de geboren Limburger in 2021 een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur opgelegd. Door deze nieuwe veroordeling moet hij deze nu alsnog uitvoeren. Brenet heeft overigens besloten om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Twente wilde dat echter niet afwachten en nam voortijdig afscheid van de verdediger.

