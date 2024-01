Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Nieuwkoop moet plaatsmaken voor aanvaller

Arne Slot kiest er zondag niet voor om vast te houden aan zijn succesformatie uit het bekerduel met PSV (1-0 winst), zo verwacht het Algemeen Dagblad. Bart Nieuwkoop, die in de bekerkraker verrassend genoeg als rechtsbuiten startte, wordt vervangen door Javairô Dilrosun. FC Twente moet het in De Kuip doen zonder Manfred Ugalde, die op korte termijn gaat tekenen bij Spartak Moskou.

Bij Feyenoord kan Slot nog altijd geen beroep doen op Alireza Jahanbakhsh (Iran) en Ayase Ueda (Japan), die met hun land deelnemen aan de Azië Cup. Yankuba Minteh (Gambia) en Ramiz Zerrouki (Algerije) keren na een teleurstellende deelname aan de Afrika Cup wel terug bij de wedstrijdselectie.

De internationals trainen zaterdag weer mee bij Feyenoord, zo onthulde Slot vrijdag tijdens het persmoment. “Ik heb Ramiz een extra dag gegeven om de grote teleurstelling, die het zeker voor hem was, te verwerken. Ook voor Minteh natuurlijk, hoewel dat een land was waarbij de verwachtingen niet hoog waren om het toernooi te winnen.”

Slot lijkt Nieuwkoop te vervangen door Dilrosun, waardoor Minteh genoegen zal moeten nemen met een plek op de bank. Ook miljoenenaanwinst Luka Ivanusec moet de Amsterdammer opnieuw voor zich dulden.

Twente

Trainer Joseph Oosting kan in De Kuip in ieder geval nog geen beroep doen op Max Bruns, die een schorsing uitzit. Sem Steijn, Mitchell van Bergen en Ricky van Wolfswinkel zijn twijfelgevallen, al lijkt laatstgenoemde tegen Feyenoord de vervanger te worden van de naar Rusland vertrekkende Ugalde.

Over Steijn en Van Wolfswinkel wordt zaterdag duidelijkheid verwacht, zo liet Oosting weten via de clubkanalen. “Zij zijn allebei ziek geweest en hebben daardoor niet kunnen trainen. We moeten afwachten of ze morgen wel bij de laatste training zijn.” Steijn is dit seizoen een absolute smaakmaker bij Twente.

De topper tussen Feyenoord en Twente wordt zondag om 14:30 uur afgetrapt. Bij een overwinning kunnen de Rotterdammers het gat tot de nummer drie uit Enschede vergroten tot liefst acht punten. Feyenoord-icoon József Kiprich zal zondagmiddag aanwezig zijn in De Kuip. De wedstrijd tussen de nummers twee en drie uit de Eredivisie is live te zien op ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Dilrosun, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjølø, Vlap, Sadílek; Rots, Van Wolfswinkel, Taha.

